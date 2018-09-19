Ирина Толмачева стала депутатом Псковского областного Собрания

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-19T16:19:47+03:00

Какие темы она намерена поднимать в региональном парламенте, с какими просьбами уже обращаются к ней избиратели - об этом и многом другом узнал корреспондент «Комсомолки»

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Ирина Геннадиевна Толмачева пополнила ряды депутатов Псковского областного Собрания. Ее избрали абсолютным большинством голосов в единый день голосования по двенадцатому одномандатному округу.

О ВНУТРЕННИХ ФИЛЬТРАХ

Это имя уже хорошо знакомо большому количеству жителей области. Ирина Толмачева - генеральный директор предприятия «ПсковАгроИнвест». За плечами опыт в Псковском районном Собрании депутатов. А прежде чем выдвинуть свою кандидатуру на выборы в региональный парламент, Ирина Геннадиевна прошла так называемый внутрипартийный фильтр «Единой России», именно от этой партии она избиралась.

В июне этого года она обошла в предварительном партийном голосовании своих оппонентов - заместителя директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григора Аветикяна, врача-терапевта Псковской межрайонной больницы Елену Лунгу, главного энергетика ОАО «ПЗ АТС - Т» Артема Васильева и слесаря-сантехника Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергея Лавриненко.

О СЕБЕ

Ирина Геннадиевна Толмачева родилась в 1975 году в деревне Соловьи Псковского района. Получила высшее экономическое образование. Профессиональную карьеру начинала бухгалтером. Потом стала главным бухгалтером, а затем и руководителем.

Коллеги уверяют: у Толмачевой математический склад ума. Этот человек умеет грамотно расставлять приоритеты и любые планы составляет так, что не только она, но и все вокруг все успеют и все выполнят.

Ирина Толмачева замужем. В семье растут двое сыновей - один уже студент, другой - школьник.

О РЕЗУЛЬТАТАХ

- У меня был опыт выборов в районное Собрание. Конечно, он не соизмерим с выборами в областной парламент, - отмечает Ирина Толмачева. - Могу сказать одно: я здесь проживаю и работаю, наше предприятие работает на территории Псковского района. В предвыборный период ко мне неоднократно обращались избиратели со своими чаяниями и вопросами. Все темы знакомы. Все проблемы будут учтены, все наказы постараюсь выполнить.

Округ №12, о котором идет речь, необычный. Это Псковский район, но в границы участка входит и несколько, по сути, улиц Пскова, Владимирская например. По данным областной Избирательной комиссии, за Ирину Толмачеву проголосовали 41,18% избирателей.

- Победа у нее убедительная, - сказал Александр Котов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и руководитель Псковского областного Собрания депутатов. - Она более чем в два раза опередила ближайшего соперника. И можно сказать, что мы не ошиблись, когда выдвигали ее в качестве кандидата от партии в областное Собрание.

- Конечно, это огромная ответственность. Понимаю, что работа только начинается, - добавляет Ирина Геннадиевна. - Избиратели выдали огромный кредит доверия. Надо его оправдать.

О ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЕ

- Проводя встречи с избирателями округа, мы получили большое количество обращений по самым разным проблемам. Это качество и стоимость услуг ЖКХ, вопросы подготовки к отопительному сезону, качество питьевой воды, частые отключения электроэнергии. Много вопросов по доступности медицинского обслуживания, почты. Для отдаленных населенных пунктов важна даже просто приезжающая автолавка, - отметила Ирина Толмачева. - В большинстве своем избиратели не делят вопросы по полномочиям. Есть проблемы, и их надо решать. Я рассчитываю на плодотворную, конструктивную работу с коллегами в Собрании. Думаю, что наибольшую пользу смогу принести в комитете по экономике и АПК.