В Пскове 104-й гвардейский десантно-штурмовой краснознаменный полк 76-й дивизии отмечает юбилей

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-22T10:34:53+03:00

У памятника 6-й роте собрались несколько сотен человек

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В деревне Черёха Псковского района у памятника 6-й роте («Купол») состоялся праздник в честь 70-летия 104-го гвардейского десантно-штурмового краснознаменного полка 76-й дивизии. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», торжество началось в 10:00 с возложения к подножию памятника цветов. Среди пришедших – военнослужащие, родители бойцов, члены общественных воинских организаций.

Следующим шагом в программе празднования стал митинг. На плацу подразделения ветеранам вручили подарки, а новоиспечённые юнармейцы произнесли клятву.

Сотни людей возложили цветы к памятнику 6-й роте в Черехе.Фото: Алексей Назаров

Сегодня все желающие смогут побывать на обзорной выставке военной техники.

– Это мероприятие очень значимо! Собралось очень много важных гостей. Пришло много ветеранов. На юбилей пригласили всех командиров полков. Для тех, кто долгое время пробыл в подразделении, это 70-летие – хороший повод увидеть друг друга, поговорить о службе и жизни! – поделился врио заместитель командира полка по работе с личным составом майор Юрий Иванов.

СПРАВКА-КП

104-й гвардейский десантно-штурмовой пола 76-й дивизии был создан 24 сентября 1948 года. Полк участвовал в миссиях в Афганистане, Армении, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Приднестровье, Северной и Южной Осетии, Чечне. Почётный солдат подразделения – десантник № 1, Герой Советского Союза генерал армии Василий Филиппович Маргелов.