НИЧОСИ: В Пскове травили блох, а избавились от людей

СЕГОДНЯ 14:01 2018-09-21T14:06:49+03:00

Жильцы дома шутят, что в подъезд без противогаза не зайти. Фото: pixabay.com

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Я живу в самом центре Пскова. В доме пара этажей. В подъезде живет всего несколько семей. И в основном все соседи – люди пожилые.

Сегодня возвращался домой к обеду. Надо пояснить, что дом наш довольно старый, в подвале, скажем так, у нас экологическая беда. Иными словами, двери в подъезд мы не закрываем, чтобы хоть немного проветривалось. И вот по привычке я ныряю в темноту подъезда. И оказываюсь ночью в казарме. Бывалые поймут. Чую, что выше первого этажа не поднимусь. Резкий неприятный запах. Удушает тут же кашель.

Выскочил на улицу. Стою и не понимаю, что делать. Набрал единую службу «112». Добрейшей души человек сразу же переключил меня на линию МЧС.

- Может быть, пахнет газом? – уточнила барышня на том конце провода.

- Нет, не газ, - говорю я.

- Может быть, кто-то баллончик распылил?

- Похоже на то, - отвечаю. – Вот, правда, запах очень резкий и неприятный. Но я не знаю, чем пахнут баллончики…

- А может ваше домоуправление что-то делало? – вдруг робеет голос в трубке.

Хм. Что же надо было сделать так, что мне домой не зайти?

- Вы знаете, я сейчас на улице и войти в дом не могу. И номера управляющей компании у меня под рукой нет, - начал я пояснять барышне.

И тут, представляете, она вызвалась сама уточнить для меня информацию. И через пару минут перезвонила.

- В вашем доме травили блох. Странно, что жильцов не предупредили…

Блохи, действительно, в доме нет-нет встречаются. Жена пару раз видела. Мы живем на верхнем этаже. Думаю, тех, кто на первом, эти насекомые посещают чаще. Опять же, в подвале для них созданы комфортнейшие условия. Стал я вспоминать, а не было ли объявления. Нет, не было. Даже дверь подъезда внимательно осмотрел еще раз. Ничего.

Получается, что травили блох, а избавились от людей, Я то пробегу с первого на свой этаж через пару часов, когда немного проветрится. А как быть моим соседям преклонного возраста, которые каждую ступеньку штурмуют с одышкой?