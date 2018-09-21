НИЧОСИ: В Пскове травили блох, а избавились от людей
Я живу в самом центре Пскова. В доме пара этажей. В подъезде живет всего несколько семей. И в основном все соседи – люди пожилые.
Сегодня возвращался домой к обеду. Надо пояснить, что дом наш довольно старый, в подвале, скажем так, у нас экологическая беда. Иными словами, двери в подъезд мы не закрываем, чтобы хоть немного проветривалось. И вот по привычке я ныряю в темноту подъезда. И оказываюсь ночью в казарме. Бывалые поймут. Чую, что выше первого этажа не поднимусь. Резкий неприятный запах. Удушает тут же кашель.
Выскочил на улицу. Стою и не понимаю, что делать. Набрал единую службу «112». Добрейшей души человек сразу же переключил меня на линию МЧС.
- Может быть, пахнет газом? – уточнила барышня на том конце провода.
- Нет, не газ, - говорю я.
- Может быть, кто-то баллончик распылил?
- Похоже на то, - отвечаю. – Вот, правда, запах очень резкий и неприятный. Но я не знаю, чем пахнут баллончики…
- А может ваше домоуправление что-то делало? – вдруг робеет голос в трубке.
Хм. Что же надо было сделать так, что мне домой не зайти?
- Вы знаете, я сейчас на улице и войти в дом не могу. И номера управляющей компании у меня под рукой нет, - начал я пояснять барышне.
И тут, представляете, она вызвалась сама уточнить для меня информацию. И через пару минут перезвонила.
- В вашем доме травили блох. Странно, что жильцов не предупредили…
Блохи, действительно, в доме нет-нет встречаются. Жена пару раз видела. Мы живем на верхнем этаже. Думаю, тех, кто на первом, эти насекомые посещают чаще. Опять же, в подвале для них созданы комфортнейшие условия. Стал я вспоминать, а не было ли объявления. Нет, не было. Даже дверь подъезда внимательно осмотрел еще раз. Ничего.
Получается, что травили блох, а избавились от людей, Я то пробегу с первого на свой этаж через пару часов, когда немного проветрится. А как быть моим соседям преклонного возраста, которые каждую ступеньку штурмуют с одышкой?
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