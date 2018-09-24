Благотворители пожертвовали почти полмиллиона рублей на зимний дом для аистов в Себежском районе

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-24T09:51:52+03:00

Уже к первому ноября в Себежском районе появится первый зимний дом для аистов. Фото: Марина Сиденко.

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В природном заказнике Себежского района «Ремдовский» 1 ноября появится «Зимний дом для аистов».За счет благотворителей первую постройку реабилитационного центра для белых аистов могут разместить на восточном берегу Псковско-Чудского озера. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» главный инициатор проекта, кандидат биологических наук и орнитолог Марина Сиденко, неравнодушные люди пожертвовали на зимний дом более 470 тысяч рублей. Основную часть денег, а это около 340 тысяч рублей, заинтересованные жители переправили с помощью краудфандинговой платформы «Planeta.ru» (для добровольного коллективного финансирования). На этом сайте специалист 4 месяца собирала деньги на постройку. Судя по статистике ресурса, через него проект поддержали 530 раз.

Орнитолог из Себежского района считает, что люди несознательно губят аистов, когда прикармливают их. Фото: Марина Сиденко.

– Часть денег сразу приходила мне на карту. Финансово нас поддержало более 450 человек, а сколько информационно – не сосчитать! – сообщила Марина Сиденко. – На строительство каркасно-модульного помещения уже заключили договор на 260 тысяч рублей, с псковской фирмой «Наш лес». На тысяч 40 – 50 докупим влагостойкую фанеру для пола, краску, печь. Какие-то средства уйдут на комиссию, налоги, а поскольку на зимнюю кормёжку заберу птиц из Смоленска – и на горюче-смазочные материалы. Не забудем о сувенирах всем, кто поддержал! Пока всё идёт очень хорошо!

Специалист добавляет, что сейчас зимнего дома дожидаются шесть аистов, и ещё трех аистов вот-вот доставят. Кроме того, люди сообщили о потенциальных клиентах зимнего дома, неулетевших аистах Лужского района Ленобласти, деревни Котоново Пыталовского района, деревни Рубилово Островского района, у деревни Никулино Бежаницкого района.

Марина Сиденко отметила также, что подала грантовую заявку в эколого-просветительский центр «Заповедник», и если всё получится – следующими объектами реабилитационного заведения станут летний вольерный комплекс для аистов и гостевой дом для волонтёров. Примерно через месяц сотрудники «Заповедника» опубликуют результаты первого тура, которые покажут, пройдёт ли проект во второй тур, финальный.

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