2018-09-25T17:12:14+03:00
Общество

В ночь на 26 сентября в Псковской области прогнозируются заморозки

Гораздо чаще ждать отрицательных температур стоит в середине октября
Алексей Назаров
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Октябрь ожидается дождливым, а во второй половине месяца в Псковскую область заглянут морозы.Октябрь ожидается дождливым, а во второй половине месяца в Псковскую область заглянут морозы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь на 26 сентября в нескольких районах Псковской области, возможно, начнутся заморозки. Температура опустится до 0…-2 градусов. О таком неблагоприятном явлении сообщает ГУ МЧС России по Псковской области. В связи с этим сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют всем жителям региона аккуратнее обращаться с электроприборами, а водителям – быть внимательнее на дорогах.

Помимо похолоданий, сентябрь традиционно растрачивает последние дни на кратковременные дожди и порывистые ветры. Всем этим готовит жителей к октябрю. Ведь, как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, весь следующий месяц будет подстать двадцатым числам сентября. Дождевые тучи продолжат ежедневно заслонять редко выглядывающее холодное солнце. За октябрьские сутки жители региона не единожды смогут намокнуть под кратковременным ливнем.

– Октябрь у нас славится обилием осадков. Активно дуют северный, северо-западный и юго-западный ветра. Станет холоднее. В следующем месяце уличный термометр не покажет выше десяти градусов тепла. Чаще будет +3...+5 градусов. В середине месяца температура нередко будет опускаться ниже нуля, – сообщила Тала Нещадимова.

Для тех, кого интересует, когда же первый снег, Тала Нещадимова отвечает: «Снега пока не прогнозируем!».

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