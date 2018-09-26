Отопительный сезон - 2018 в Пскове: Когда тепло придет в квартиры, детсады и школы

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-26T11:36:06+03:00

В садиках дети спят в сырых кроватях, а в школах - занимаются в курстках: тепло придет только в начале октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда - Псков» выяснила, когда начнется отопительный сезон в 2018 году в областной столице

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Какой сентябрь в этом году! Все ркорды побил: солнечно, тепло. Будто лето и не уходило. Но тревожный звоночек прозвенел в ночь на 26 сентября - столбики термометров опустились до -2 градусов.

В офисах, домах, школах и больницах люди ежатся от холода. Количество обращений от псковичей на сайт губернатора Псковской области растет: когда в 2018 году начнется отопительный сезон?

ВСЯ ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

Подготовка Псковской области в целом к отопительному сезону, по словам главы региона Михаила Ведерникова, идет в плановом режиме. Подготовлено уже 88% всех инженерных коммуникаций и котельных.

- Дата начала отопительного сезона назначается органами местного самоуправления, - рассказал председатель областного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. - Уже два года назад внесены изменения в закон, который позволяет администрациям не ждать так называемой холодной пятидневки.

По некоторым муниципалитетам с 26 сентября социальные учреждения начнут отапливаться. В авангарде - Бежаницкий район. К первому октября весь район будет с теплыми батареями.

- Когда мы проводим заседания комиссии, то советуем прислушиваться к мнению граждан, - отмечает Андрей Агапов. - Если есть обращения, на них нужно незамедлительно реагировать.

Как пояснил председатель комитета по строительству и ЖКХ, запуск отопительного сезона начнется в Псковской области без задержек. В 2017 году тепло поступило в жилой фонд и социальные учреждения примерно в эти же сроки.

ПСКОВ ЕЩЕ НЕДЕЛЮ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ

Тем временем на сайте губернатора Псковской области родители учеников школы № 11 оставили сообщение с просьбой о помощи. В классах днем нет и семи градусов тепла.

В редакцию «Комсомолки» тоже приходят жалобы.

- Дети в садиках ложатся в сырые кровати, - рассказала читательница Алина Калинина.

Распоряжения о начале отопительного сезона пока нет. Но социальные учреждения могут направить письменную заявку в «Псковские тепловые сети».

- Детская областная больница с 24 сентября подключена к отоплению, - рассказал главный инженер «ПТС» Пётр Гричухин. – Другие медицинские учреждения подключаем, школы пока в меньшей степени. В остальном ждем распоряжения от вышестоящего начальства.

Предполагается, что жилые дома будут подключены к отоплению до 10 октября.

ПОЧЕМУ НАЧАЛО ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Так почему же муниципалитет затягивает подачу тепла? По мнению председателя «Союза собственников недвижимости Псковской области» Алексея Кириллова, все упирается в деньги. Расходы в разы увеличатся, когда отопительная система заработает на полную мощность. А у «ПТС» и так есть долги за газ.

- Есть другой момент, - рассказал Алексей Кириллов. – В многоквартирных домах, где установлены приборы учета тепла, жители сами могут подать заявку. Тем самым они показывают, что готовы платить за отопление.

Общественник считает, что придерживаться каких-то норм сейчас бессмысленно. Ведь администрация и «ПТС» работают для жителей Пскова. В современных реалиях надо, так сказать, держать руку на пульсе.

КСТАТИ

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