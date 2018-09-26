Псковский государственный университет подготовит к Ганзе 500 волонтеров

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-26T15:21:07+03:00

Корреспондент «Комсомолки» выяснил, чему обучат добровольцев и как занятия впишутся в учебный процесс

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Меньше года осталось до Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в конце июня 2019 года. Переходящее знамя праздника в областную столицу уже привезли, ведется подготовка объектов и площадок, задействованных в фестивальной программе. Помогать в организации праздника будет и Псковский государственный университет. Здесь подготовят 500 волонтеров. Как будет проходить обучение корреспонденту «Комсомолки» рассказал ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

НАБОР В ШКОЛУ ВОЛОНТЕРОВ

Отправной точкой школы волонтера Ганзы в университете стало 17 сентября. В этот день начался набор добровольцев. Все желающие студенты могут заполнить специальную заявку в отделе по молодежной политике или на молодежном портале университета.

- Заполнение формы заявки и есть первый этап отбора претендентов, - отметил Юрий Анатольевич. - Каждый самостоятельно решает: стать ли ему волонтером или нет. За счет этого во время обучения не будет отсева обучающихся.

Но заполненное заявление только половина дела. После него предстоит пройти собеседование. Что комиссия хочет в первую очередь увидеть в кандидате? Активную жизненную позицию, знание иностранного языка, стрессоустойчивость и широкий кругозор. Ведь студент должен освоить обширную программу, которая затрагивает множество различных аспектов.

- Прежде всего, студент должен показать, что он желает участвовать, уделяя особое внимание этому аспекту, что это ему интересно - рассказывает Юрий Анатольевич.

Первый этап отбора прошел весной 2018 года. В ряды будущих волонтеров записались около 350 студентов.

- Вполне может быть и такое, что кто-то потеряет интерес к данному делу, - размышляет Юрий Анатольевич. - Но мы будем стремиться организовать процесс подготовки так, чтобы такая вероятность была очень маленькой. Для студентов это хорошая возможность проявить себя, получить уникальный опыт.

Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко. Фото: пресс-служба ПсковГУ.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Подготовкой волонтеров займутся более 50 преподавателей опорного вуза региона. В основном с факультета русской филологии и иностранных языков, а также исторического факультета.

- Многие преподаватели нашего университета хотят сами принять участие в проекте, - рассказывает ректор. - Очень значимо, что они сами выступают и в качестве кураторов добровольческих групп.

Обучать будущих волонтеров будут и специальные тьюторы. Они прошли подготовку по направлению «психолог-конфликтолог», поэтому помогут подготовиться студентам к предстоящему мероприятию с точки зрения психологии и коммуникации с людьми. Такая ударная группа молодых специалистов из 50 человек будет работать в форс-мажорных ситуациях на площадках праздничного мероприятия. А во время подготовки свои знания они передадут волонтерам.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение будущих волонтеров начнется с 15 октября и будет состоять из нескольких блоков. Студенты изучат дорожную карту и логистику международных Ганзейских дней в Пскове, отработают действия на площадках праздника, изучат историю Пскова и особенности достопримечательностей, улучшат знания иностранного языка, научатся решать конфликтные ситуации и оказывать первую медицинскую помощь.

- По окончании обучения студент будет иметь много практических навыков, или, как описано в образовательных стандартах, овладеет компетенциями: общекультурными и общепрофессиональными. - отмечает Юрий Анатольевич. - Волонтеры получат опыт участия в массовом мероприятии и смогут проверить все полученные знания и за пределами аудитории.

Вся команда волонтеров Ганзы будет разбита на несколько групп, каждая из которых станет работать на своей площадке. Студенты отработают образовательный блок, после чего начнут изучать площадки проведения Ганзейских дней. Тьюторы и кураторы каждой группы должны будут четко разделить среди волонтеров обязанности. На площадках волонтеры будут знать последовательность всех шагов и действий. Например, на творческой площадке волонтеры смогут помочь участникам Ганзейских дней, используя знания языка, подключить микрофон, звуковой пульт, свет, а также покажут, где находится кафе. Все это очень важно.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Школа волонтеров Ганзы проработает до конца весны 2019 года, после чего студентов ждет сертификация. Все полученные знания преподаватели ПсковГУ проверят и тем самым оценят подготовку добровольцев.

- Студенческий отряд «Волонтеры Ганзы» будет работать до конца июня, - рассказал Юрий Анатольевич. – В прошлом учебном году мы уже использовали наработки по работе студентов-добровольцев на крупных городских мероприятиях нашего региона и Пскова. Восемь студентов нашего университета были в Калининграде волонтерами Чемпионата мира по футболу. Уверены, подготовка к Ганзе-2019 должна пройти успешно.

Особо отличившиеся студенты попадут в кадровый управленческий резерв городской администрации. Это еще один стимул для студентов, участвующих в таком масштабном мероприятии.

КСТАТИ

Пройти обучение и стать частью ганзейского праздника в Пскове могут не только студенты университета. На базе института непрерывного образования будут открыты курсы для всех желающих. После их прохождения пскович или житель любого другого города получит сертификат о прохождении программы переподготовки. Например, к Ганзе-2019 можно стать сертифицированным экскурсоводом-переводчиком.