2018-09-26T13:59:39+03:00
Общество

ТОП-5 фактов об организации авиаперелетов из Пскова в Москву

Мы собрали всю полезную информацию для тех жителей Псковской области, которые планируют перелет в столицу и обратно
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Первый рейс из Москвы в Псков отправится второго октября. Фото: авиакомпания "Азимут".Первый рейс из Москвы в Псков отправится второго октября. Фото: авиакомпания "Азимут".
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Второго октября в Москве первые пассажиры поднимутся на борт самолета Sukhoi Superjet и отправятся в путешествие к стенами древнего и очень красивого города на самой границе России, в Псков. Да, да, именно из столицы вылетит первый самолет. И в тот же день он вернется с псковичами домой.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О САМОЛЕТАХ

Sukhoi Superjet – это ближнемагистральный пассажирский самолёт. Производитель – российское предприятие «Гражданские самолеты Сухого». Их сборка началась в 2006 году. А первый полет летчики-испытатели провели в 2008 году. На данный момент построено 170 самолетов.

Длина борта – около 30 метров, высота – чуть более 10 метров. Размах крыла – почти 28 метров. Максимальная скорость – 860 километров в час.

ЧТО ИЗВЕСТНО О КОМПАНИИ

«Азимут» - молодая российская авиакомпания. Ей только один год. В соответствии с правилами разрешение на международные полеты она сможет получить только набравшись определенного опыта, произойдет это летом 2019 года. а пока все перелеты выполняются на внутренних авиалиниях.

Парк состоит из восьми самолетов Sukhoi Superjet, но уже в ближайшее время он будет пополнен новыми самолетами.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Если вы решили отправиться в Москву или в Псков из столицы самолетом, то советуем покупать билеты заранее. Это позволит значительно сэкономить.

Самые доступные билеты обойдутся в 888 рублей. Но при этом вы не сможете взять с собою багаж. Только ручную кладь. Если же вам нужен еще и большой чемодан, то придется доплатить. В этом случае билет будет стоить 2380 рублей. Если вы опасаетесь, что поездка может перенестись или вообще сорваться, то стоит купить билет с возможностью его возврата. В этом случае это обойдется вам в 3380 рублей. Иными словами, советуем зайти на сайт авиакомпании и выбрать наиболее удобный для вас тариф и время полета. Кстати, самые дорогие билеты обойдутся вам в районе 10 тысяч рублей.

КОГДА ПОЛЕТИМ

Пока что, до февраля 2019 года, слетать в Москву или обратно можно 3 дня в неделю. Речь идет о вторниках, четвергах и воскресеньях. В 12:00 самолет вылетит из Москвы, Через 1 час 20 минут он приземлится в Пскове. Здесь примет на борт пассажиров и снова в путь. Вылет планируется на в 16:00.

С марта 2019 года планируется запустить ежедневные рейсы. Тогда же может измениться расписание. Вылеты из Пскова будут совершать в утренние часы, а возвращение – в вечерние, что очень удобно для тех, кто отправляется в гости, в командировку или на прогулку по столице.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ

Уже при бронировании билета на сайте авиакомпании пассажир может выбрать пакет дополнительных услуг, например, обед. Речь идет о сэндвиче с ветчиной, сыром и огурцом. Это для тех, кто отправляется по делам и очень ограничен во времени. Поднялся на борт, перекусил и через час с небольшим в Москве ты спешишь по делам, не думая, где бы перекусить.

Если вы отправляете ребенка без сопровождающего взрослого, то и тут вам придут на помощь. Допустим, вам необходимо отправить его на все лето к бабушке. В Москве малыша встретят родственники. Достаточно обратиться к авиаперевозчику и маленького пассажира встретят на стойке регистрации, проводят до самолета, помогу в пути, а потом передадут встречающему лицу.

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