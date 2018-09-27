Не хватает в доме хозяина

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-27T17:26:55+03:00

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Этим летом мы открыли горячую линию, предложив жителям Псковской области обращаться с вопросами, жаловаться, искать правду.

За пару месяцев в редакцию пришли десятки писем, поступили сотни звонков. Читатели делились своими бедами, жаловались на бездействие управляющих компаний, на молчание чиновников в ответ на обращения, на соседскую беспечность и безграмотность в вопросах управлением домом или экономии при оплате по счетам. Присылали подробные истории своей битвы за правду, копии переписки с руководителями различных ведомств.

Пришло время все это проанализировать и предоставить ответы нашим читателям. Понятно, что сразу и всем в этой публикации мы не сможем уделить внимание. Так что в ближайшее время начнем готовить письма и рассылать заявителям.

ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ

Увы, но лидером по количеству обращений стало именно качество воды. И львиную долю жалоб прислали жители областной столицы.

«В нашем городе отвратительное качество холодной воды. Горводоканал всячески отмывается от этой проблемы. Заставить монополиста простому смертному нет сил. Все остальные инстанции отписываются словами монополиста. Как пить и готовить на такой воде», - спрашивала Виктория С.

«Когда на Запсковье будет качественная вода? Засоряются фильтры в стиральных машинах. Воду из-под крана сначала отстаиваем, лишь потом кипятим. Сантехника становится желтой от воды», - вторила Светлана В.

Псковичи писали о «ржавых холодных струйках», которые бегут из крана горячей воды, жаловались на то, что вода не поднимается выше пятого этажа, в выходные толком не помыть посуду, не принять душ.

Эх, дорогие читатели. Эксперты, а их было несколько, в один голос заявили нам: проблема в Пскове действительно есть, решить ее в одночасье невозможно, Почему? Казалось бы, в водопровод поступает воды из подземного источника, она почище, посветлее, прозрачнее. Ничего подобного, настаивают эксперты. Вся проблема в состоянии внутридомовых и междомовых сетей. Трубы, по которым течет воды, давным-давно изношены. Ржавчина, просачивающаяся через дыры грязь – все это несется в наши краны. Что делать? Нам посоветовали терпеливо ждать плановых капитальных ремонтов и внеплановых, после прорывов. Горводоканал, убеждали нас, здесь бессилен. Тут работа многих: от городских властей и выделения денег на такие работы до управляющих компаний и подрядных организаций с выполнением ремонта на конкретных участках трасс.

СКОЛЬКО МЫ ПЛАТИМ

Треть всех обращений занимают вопросы о тарифах, о счетчиках, о начислении денег за жилищно-коммунальные услуги. Мы читали и диву давались, делая открытия в строчках квитанций. К примеру, горячая вода появлялась в месяцы плановых отключений, в Невеле (ну чем не столица региона) за отопление людям начисляли за отопление в три раза больше за квадратный метр, чем в Пскове или Великих Луках.

Читатели рассказывали о своих злоключениях, о попытках добиться правды, о переписке с чиновниками разных уровней. В большинстве случаев они слышали в ответ хлопанье закрывающихся дверей.

«Собственники жилья не имеют понятия, на что тратятся деньги управляющими организациями, - приходила к выводу Александра К. из Бежаниц. – Но м же их содержим. Они представляют жильцам сухие отчеты, из которых непонятно куда и на что расходуется. Акты они могут на любые суммы и работы предоставлять. Можно ли среди собственников жилья создать ревизионные комиссии, которые бы проверяли деятельность управляющих организаций?»

Как нам пояснили в Союзе собственников недвижимости псковской области, контролировать управляющую компанию в праве жильцы любой многоэтажки. Достаточно создать Совет многоквартирного дома. В него должны войти как минимум по одному представителю от каждого подъезда. Совет может ежемесячно проводить собрания и выносить на рассмотрение вопросы по обслуживанию дома с приглашением ответственных товарищей из управляющей организации. Например, расспросить, когда планируется ремонт дома, определен ли уже подрядчик, перечень каких работ войдет в план с полной расшифровкой затрат на них.

КРЫСЫ, ПТИЦЫ И НАСЕКОМЫЕ

Увы, но есть среди обращений и жалобы на бездействие управляющих компаний в борьбе с грызунами или насекомыми. Обитает вся эта «живность», как правило, в подвалах, где годами стоит вода, и никто не торопится сделать ремонт. В списке насекомых, с которыми вынуждены соседствовать псковичи, есть комары, тараканы, клопы и блохи. С чем-то в границах своей квартиры можно вести борьбу народными методами или предлагаемыми в магазинах порошками да пластинками для электрофумигаторов.

Но что делать с полчищами грызунов? Их линия ядовитого мела на плинтусе не остановит. Некоторым читателям представители управляек прямым текстом рекомендовали завести кота и на ночь запирать его в подвале дома. Так, мол, ни мышей, ни крыс не останется, всех котейка изловит. «А если крысы уже крупнее котика?», - возмущалась жительница улицы Стахановской в Пскове.

Наши эксперты настаивают: борьба с «непрошенными соседями» должна проводиться управляющей компанией пол заявке жильцов. Опять-таки собрать подписи и в двух экземплярах представить. Один с номером входящего документа следует оставить себе для последующего контроля или обращения в контролирующие и карающие органы, прокуратуру, например.

ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ БОЛЬШИМИ

Были в числе обращений и крики о помощи. Мы их условно разделили на две группы – от тех, кто желает сохранить деревья в своем дворе, и тех, кто просит спилить старые, грозящие рухнуть на жильцов дома. Об одной такой истории мы даже рассказывали в своих материалах. На улице Яна Фабрициуса тополя буквально нависали над детской игровой площадкой. Несколько дней корреспондент «Комсомолки» потратил на то, чтобы выяснить у всех ответственных инстанций, когда же придут мужики с пилой, если самим местным жителям «самосуд» над деревьями грозит административным правонарушением. Наслушался наш сотрудник всякого. «Мало нам жильцов, так теперь еще и журналистов науськали», - прошипела недовольная барышня на том конце провода в одном из учреждений. Но в результате деревья все-таки спилили. Правда, как водится, не все. На что документы составлены, по тем пилами и прошлись. Остальное – до следующего письменного распоряжения начальства.

Но таких адресов еще много.

КАКИЕ НАПРАШИВАЮТСЯ ВЫВОДЫ

Большинство авторов писем и звонков, это не ленивые и скандальные особы, как может показаться на первый взгляд. Выслушали мы тут в одной управляющей организации в ответ на наше обращение: «что же вы хотите, жалуются только бездельники, которые почему-то считают, что им все должны и платить за это не надо». Неправда. Жалуются люди потому, что их не слышат, потому что больше и обратиться некуда.

А проблем много. И если бы могли их решить сами заявители, то давно бы сделали своими руками. Но как, к примеру, дать горячую воду в подъезд, где давно пора поменять стояки, а управляющая компания медлит. Никак. А ведь есть авторы писем, которые не о себе пекутся, а о соседях, обо всех горожанах. Ольга З. из Пскова, например, предлагает законодательно регламентировать требования к монтажу кондиционеров на фасадах домов. Скажете, для нее одной это? Нет, конечно. Многие сталкиваются с подобной проблемой. И шумит эта конструкция, и капает с нее, и внешний облик дома уродует.

Одним словом, мы от всей редакции хотим сказать искреннее спасибо всем читателям, приславшим обращения на горячую линию. Мы попробуем совместными усилиями разрешить многие из поставленных вопросов. Вы только не опускайте руки и верьте в свои силы.