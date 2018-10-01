Награждены победители конкурса детского рисунка «Лечу в Москву»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-01T11:34:58+03:00

Алёна Завалина пришла на награждение вместе с папой и бабушкой. Фото: Владимир Кольцов

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Бывает же такое. Никогда не участвовали в конкурсах рисунков, впервые решились, и сразу победа. Именно такие реплики прозвучали от гостей нашей редакции, ставших победителями конкурса «Лечу в Москву». Его решено было провести в преддверии запуска авиарейса «Псков – Москва».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О САМОМ КОНКУРСЕ

Участвовать в проекте решились 32 юных художника. Но, будем честными, не все из них профессионально занимаются рисованием. Однако, и мы в этом убедились, когда общались с победителями, любят взяться за карандаши с красками и нарисовать что-то в подарок друзьям или «просто так».

Возраст самого маленького участника конкурса – 4 года. Самому старшему – 15 лет. Согласитесь, у них совершено разные стили и техники рисования. А потому решено было организовать голосование в нескольких возрастных категориях: 3-6, 7-12 и 13-16 лет.

Все победители собрались в редакции газеты "Комсомольская правда - Псков", чтобы получить призы.Фото: Владимир Кольцов

Борьба, надо сказать, была нешуточная. Как призналась позднее одна из участниц Алена Завалина, за нее голосовали родители, бабушка, другие родственники, даже учителя и мама ее подруги.

ИВАН ПАВЛОВ

Голосование уже завершено. Итоги подведены. Пора назвать имена тех, кто стал лидером по мнению читателей.

Первое место в самой младшей группе занял Иван Павлов. Ване 6 лет, живет он в Стругах Красных. А про конкурс мальчик узнал от мамы.

Рисунок Ивана Павлова, победителя в возрастной категории от трех до шести лет.

- Я прочитала о нем в группе «Комсомольской правды» в социальных сетях, - рассказала Диана Павлова. – Еще подумала: надо сыну сказать. Но потом забыла. И очень переживала, вспомнив про него позднее. А вдруг сроки же прошли и поздно подавать заявку. Открыла положение. Нет, еще успеваем.

Рисовал Иван сам.

- Всего минут за десять, - с улыбкой признается мама.

Но в результате именно он признан автором одной из лучших работ.

АЛЕНА ЗАВАЛИНА

Имя еще одного победителя – Алена. Когда-то вместе с родителями она жила в Ленинградской области, потом в Пушкинских Горах, а четыре месяца назад переехали в небольшую деревню Логиново.

- Она рисует с самого раннего возраста, - рассказала о девочке Ольга Завалина, ее мама. – И мелками, и красками. Она специально смотрит видеоуроки по рисованию и потом повторяет.

Рисунок Алёны Завалиной, победительницы в возрастной категории от семи до двенадцати лет.

Алене Завалиной 7 лет. Она очень любит рисовать пони. Для конкурса создавала работу на протяжении трех дней.

- В первый день нарисовала руку, во второй остальное, потом еще разукрашивала, -поделилась девочка, приехав в редакцию за подарками.

Сергей, так зовут папу победительницы, признался, что прежде ребенок никогда не рисовал для конкурсов, да и не участвовал в каких-либо соревнованиях. Стеснялась Алена. А тут отправили впервые работу и победили. Спасибо друзьям!

- Я даже танцевала, когда узнала, что побеждаю, - рассказала юная художница.

АНАСТАСИЯ ПИЛИПЕЙКО

Настя, так зовут третью победительницу конкурса, учится в гуманитарном лицее Пскова. Она девятиклассница.

- О конкурсе мне рассказала руководитель арт-студии «Рыжий кот» Светлана Бочкова, - поделилась победительница. - Идея пришла сразу. Рисовала я около часа.

Кстати, Настя из творческой семьи. А ее младшая сестренка Лиза тоже участвовала в конкурсе в средней возрастной группе. Настя любит рисовать, пишет стихи, участвует в конкурсах талантов. Но вот рисунок на подобное испытание она прислала впервые.

Рисунок Анастасии Пилипейко, победительницы в возрастной категории от тринадцати до семнадцати лет.

Поздравить ее с победой на церемонию награждения пришла и художественный руководитель студии, в которой девушка занимается, и вручила ей специальный подарок – альбом для рисования акварелью.

ЧТО ПОЛУЧИЛИ ПОБЕДИТЕЛИ

Нам казалось, что такое количество подарков в нашей редакции не сможет поместиться. Так много было сюрпризов приготовлено для наших гостей. Здесь и канцелярские наборы от магазина «Каллиграфъ Псков», и сертификат от клуба «Imperia VR» на путешествие в виртуальную реальность, и паззлы, наборы для творчества от магазина игрушек «Фантазер».

А еще были приготовлены книги от издательского дома «Комсомольская правда» и календари на 2019 год. Но это не совсем обычные календари. Дело в том, что для их изготовления были использованы работы победителей конкурса. И теперь каждый из них сможет подарить своим родственникам и друзьям необычные сувениры, на которые нанесены их имена как лучших художников проекта «Лечу в Москву».

И, конечно, все победители получили дипломы.