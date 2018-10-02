Музыканты из Пскова участвуют в шоу уличных талантов «Street Stars»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-02T16:18:39+03:00

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Музыканты из Пскова, кавер-группа «Drum&Jazz», стали участниками первого всероссийского шоу талантов улиц – «Street Stars», от соцсети «ВКонтакте». Теперь псковская команда поборется за победу с 24 музыкальными коллективами из 5 городов. «Drum&Jazz» участвуют с кавером на песню «Тает лёд» группы «Грибы». Профессиональная съемочная группа отсняла этот кавер в сентябре у московской станции метро «Арбатская».

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» солистка «Drum&Jazz» Елизавета Степанова, чтобы оказаться в числе конкурсантов, псковская группа прошла отбор в интернете, тем самым уже оставила позади сотни других музыкальных коллективов.

– Наш гитарист, он же контрабасист, Игорь Колосов нашёл в сети это соревнование и в августе отправил туда видео с одного из наших уличных выступлений. Об этом я услышала вместе с тем, что кастинг мы уже прошли и надо лететь в Москву! – сообщила Лиза.

«Drum&Jazz» не один год выступают в Пскове в Детском парке: исполняют песни и снимают свои уличные концерты на видео. За представлением нередко наблюдают несколько десятков человек.

– Конечно, очень обрадовались, как узнали, что прошли! Это очень волнующие ощущения, ведь впервые наша группа будет на таком крупном мероприятии! – добавила солистка.

Ребята часто выступают на улицах Пскова, радуя публику качественным вокалом и аранжировками. Фото: сообщество группы «Drum&Jazz» в «Вконтакте».

Кавер от «Drum&Jazz» на «Тает лёд» появился в сети 1 октября, вместе с первым эпизодом шоу. Кроме Москвы, операторы «Street Stars» снимали участников конкурса в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове.

Отснятое будет появляться в соцсети два раза в неделю. По понедельникам музыкальные коллективы бьются за финал. По четвергам же публика увидит самые интересные моменты шоу и узнает, что об участниках думают эксперты: «Мумий Тролль», «Моя Мишель», «Город 312», «GONE.Fludd», «Антоха МС» и другие.

Кто будет в финале? – это зависит от оценок экспертов, голосования пользователей соцсети, количества донатов (электронных пожертвований) и собранных за время выступления денег. В заключительный этап попадут лишь 6 команд. Там они выступят в Москве c «Антохой МС», «Моей Мишелью», «Городом 312» и «GONE.Fludd».

Финальное мероприятие «Street Stars» состоится 15 ноября. Лучшую группу выберут в прямом эфире. Абсолютно для всех групп-конкурсантов это шоу от «ВКонтакте» – возможность обзавестись крупной аудиторией. Команда-победитель же запишет мини-альбом. Этим творческим процессом будет руководить профессиональный продюсер.