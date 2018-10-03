Второй этап конкурса «Народный участковый» стартует 7 октября в Псковской области

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-03T13:05:41+03:00

Врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области Евгений Алушков и участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Себежский" Сергей Юрков. Фото: Анастасия БЕВЗА.

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В Псковской области после завершения районного этапа конкурса «Народный участковый» в следующий этап прошли 9 сотрудников правоохранительных органов. 3 октября в пресс-центре «Комсомольской правды – Псков» врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области Евгений Алушков рассказал о ходе конкурса.

- В целом в регионе сегодня работают 234 участковых, 195 из них – это те люди, которые непосредственно обслуживают участки, оказывают помощь населению на местах, - сообщил он. – На первом этапе конкурса отбирали по одному из представителей района. Обязательные требования: стаж не менее трех лет и отсутствие дисциплинарных взысканий.

В числе сильнейших оказались представители Пскова и Псковского района, Себежского, Опочецкого, Дедовичского районов, Великих Лук.

- Те кандидаты, которые прошли во второй тур, очень достойные, - отметил Евгений Алушков и добавил, что познакомиться с биографией каждого из них могут все желающие. Наряду с фотографиями участников конкурса «Народный участковый» на сайте размещены их анкеты, а это и справки о раскрываемости дел, и об имеющихся наградах.

7 октября стартует второй этап – региональный. До 16 октября на сайте УМВД России по Псковской области пройдет голосование.

- Победитель будет представлять регион на всероссийском этапе, который пройдет путем голосования на сайте издательского дома «Комсомольская правда» в ноябре этого года, - пояснил он.

Среди участников есть и победитель регионального этапа 2017 года – Сергей Юрков, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Себежский».

Тогда ему не удалось победить на федеральном этапе, но он не теряет надежду сделать это в текущем году.

- Тогда поддерживали жители не только Себежского района, моего участка, но и других районов, например, Пустошкинского. Звонили из Санкт-Петербурга со словами «мы за тебя проголосовали», и, конечно, поддерживала супруга, она размещала посты в социальных сетях с призывом проголосовать за меня, - рассказал Сергей Юрков.

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КСТАТИ

Конкурс проводится с 2011 года МВД России при поддержке ИД «Комсомольская правда».