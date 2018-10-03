Живет в Пскове такая писательница

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-03T16:53:58+03:00

У этой девушки с медовыми глазами в свет уже вышли шесть романов многотысячным тиражом

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Ольга Шерстобитова родилась в 1989 году в селе Форштадт Верхнеуральского района Челябинской области. Росла без отца. Сначала училась в местной школе, затем – в Верхнеуральске. Попробовала писать произведения в двенадцать лет. В школьные годы публиковалась в сборниках и городской газете «Красный уралец». Уже в одиннадцатом классе Ольга поступила на факультет журналистики Челябинского государственного университета. Пока девушка жила в Челябинске, – работала мерчендайзером, разносчиком листовок, проводником дальнего следования, писала в газету «Вечерний Челябинск».

В 2012 году будущая писательница перебралась в Псков. Переехала из-за молодого человека, с которым не сложилось, но полюбила новый город. В Пскове девушка отказалась от мечты стать журналистом и устроилась продавцом-консультантом в книжный магазин «Книжица» на Октябрьском проспекте.

Встретились мы в день, когда она согласовывала очередную обложку с художником издательства.

- Это будет первый роман моей новой дилогии «Злодей для ведьмы», которая появится примерно к весне 2019 года… - пояснила Ольга.

ДЛЯ КОГО ПИШЕТ АВТОР

Кто твои читатели?

Это молодёжь. В основном девушки. Помимо России, меня читают в Белоруссии, Украине, Англии, Германии, Австралии.

Что люди находят в твоих романах?

Тем, кто помоложе, важнее романтический сюжет, высокие чувства. Таким читателям подходит мой «Научите меня летать», где есть и философская нотка. Этот роман – переломный в моём творчестве, нелегко дался, но подарил непередаваемые эмоции. Произведение до сих пор остаётся и «самым быстрым». Прототип написала примерно за три недели, хотя обычно трачу три месяца. Юноши и девушки любят также красивую сказку в стиле «Золушки» – «Будь моим талисманом». Её написала для души, отдохнуть от забот и выверенных персонажей.

Тех же, кто постарше, привлекают приключения, юмор, а любовь – на закуску. Юмора хватает в романах «Нить волшебства», «Ветер самоцветов, или Не влюбляйтесь в фейри» и «Академия магических талантов».

Три книги в неделю - столько читает Ольга Шерстобитова, чтобы привлечь к себе вдохновение

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ В КНИГУ

Ты очень много путешествуешь. То, что удается увидеть, находит ли отражение в твоих книгах?

Я была во многих российских городах, а также во Франции, Германии, Польше, Дании, Швеции, Эстонии, других странах. Почти все гонорары на это тратила. Недавно много ездила по Псковской области, накопила впечатления! Их передам в новом романе! Возможно, уже в славянском фэнтези, где будет город-защитник, списанный с Пскова! Перенесу Талабские острова с их бытом. Думается, люди там угрюмые, но сильные. Может, возьму и пронзительную историю Талабского полка, погибшего в годы революции. Хочется отразить и то, как в 16 веке псковичи бились с многотысячным польским войском Стефана Батория!

Какие подобные впечатления уже передала?

- Озеро русалок из «Нити волшебства» – это Чёрный Ганнибалов пруд из Михайловского! В любимых Пушкинских Горах часто нахожу новые живописные интересные места. В «Слезах моря» же есть Кипр, галечный пляж бухты Афродиты. А наблюдениями, сделанными за годы за партой, в моих романах обросли два учебных учреждения: Магическая школа кудесниц, она же МыШКа, и Военно-морская академия.

ПОЧИТАТЬ И ПООБЩАТЬСЯ

Что ещё вдохновляет тебя?

Если вопрос с подвохом, то я веду здоровый образ жизни! А так – чтение! За неделю стараюсь прочесть две – три книги, а их на моём столе около 27. Перечитываю «Маленького принца» и «Мэри Поппинс». Любимые авторы: Булгаков, Экзюпери, Брэдбери, Водолазкин, Емец. Вчера взялась за последний роман другого псковского автора фэнтези Анны Сойтту – «Духова гора». Эта девушка тоже работала с книгами, библиотекарем в Любятово. В романе – история о портале в другой мир, Духовой горе, под Псковом. Это славянское фэнтези, с колдовками.

У меня его элементы тоже прослеживаются. В рассказах цикла «Сказочный мир», о ведьмочках, есть метла, избушка на курьих ножках. Мои же коллеги по цеху используют такие элементы славянского фэнтези, как образы из русских сказок: можно встретить Ивана и Марью или Бабу-ягу в ступе.

Общаешься с коллегами по творчеству?

Конечно! И 99 процентов авторов ромфэнтези – женщины. Бывает, собираемся. Общение с ними тоже очень вдохновляет. Периодически консультируем друг друга. Это помогает сделать произведения проработанными, доходчивыми.

Заимствуете идеи друг у друга?

Сейчас плагиата нет. Идеи перекликаются из-за схожести вкусов. Ведь всё написано до нас, в античность, и многое зависит лишь от того, как подать. Однако в 2016 году у меня украли роман «Слёзы моря». На четвёртый день после того, как прототип романа появился в сети, произведение разошлось по интернету без моего ведома. На пиратских ресурсах, где нет моей аудитории, я и получаю те самые 10% негативных отзывов. Несмотря на то, что пиратство влияет на продажи, отношусь к нему нейтрально, с ним бесполезно бороться.

Шесть романов Ольги уже вышли в свет, на подходе еще два. Фото: обложки книг Ольги Шерстобитовой.

ПИСАТЕЛЬСТВОМ НЕ ПРОЖИТЬ

А как дела с продажами?

Очень хорошо! «Академию магических талантов» раскупили примерно за полгода, готовится переиздание. «Будь моим талисманом» осталось около 250 экземпляров, хотя книга на полке чуть больше двух месяцев. Остальных романов сейчас в магазинах – от 300 до 600. Гонорары получаю примерно через полгода, как издательство выпустит произведение. Радует, что они стали увеличиваться. Но чисто писательством не прожить, хоть есть и процент с электронных магазинов.

Однако мне важно, чтобы произведение вышло на бумаге, а деньги – только приятный бонус, который сейчас поможет решить мне жилищный вопрос. Вечно на съёмной квартире жить не будешь!

Как ты пишешь произведения?

За столом, вечером. А раньше по ночам. Я – «сова». Вокруг не должно быть беспорядка, он мешает сосредоточиться. Пишу по 4 – 5 часов, по 10 – 12 страниц, но раз выдала и 42 страницы. Когда начинаю, не знаю, как будет развиваться сюжет, зато заранее известна главная сцена.

Для меня писать – что жить. Это множество необходимых мне эмоций, от которых хочется кричать, бегать о квартире. Самые сильные яркие впечатления получила от выхода первой книги «Нить волшебства». То, чем я занимаюсь, для меня настолько значимо, что появись у меня муж – он должен будет это понять, иначе – ничего не выйдет!

КОНКРЕТНО

Первые романы, дилогию «Русалки», Ольга написала четыре года назад. Сейчас девушка уже выпустила на бумаге шесть романов по 3000 – 4000 экземпляров: «Нить волшебства», «Слёзы моря», «Научите меня летать», «Академия магических талантов», «Ветер самоцветов, или не влюбляйтесь в фейри» и «Будь моим талисманом». Писательница работала с издательствами «Эксмо» и «Альфа-книга».

Сейчас Ольга Шерстобитова готовит два новых романа