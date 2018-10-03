Кому станет легче?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-03T19:40:38+03:00

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали законопроект, который мог привести к повышению тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе

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В областном парламенте на одной из сессий разгорелись жаркие споры вокруг законодательной инициативы, внесенной городскими властями. И, кажется, вопрос, стоящий особого внимания, и оставлять без решения его никак нельзя – речь идет об утеплении торцевых стен в многоэтажках и о замене перекрытий в домах. Нужно это делать? Нужно. И спору нет. Но вот сама инициатива почему-то вызвала бурное обсуждение.

ПОПРОБУЕМ РАЗБРАТЬСЯ

Итак, с предложением о внесении изменений в региональный закон о капитальном ремонте выступили депутаты Псковской городской думы. В чем суть? Они предложили расширить перечень работ, которые можно было бы финансировать из средств Фонда капремонта и выполнять в рамках составленных и одобренных планов – такие уже существуют, жители каждого дома могут оттуда выписать себе календарь ремонта на десяток лет вперед.

На сессию специально пришел представитель городской думы Олег Брячак, еще недавно работавший в областном парламенте, он и выступил с докладом. Прозвучало предложение включить в перечень работ утепление торцевых стен и замену деревянных перекрытий. Мол, есть такая беда в Пскове, и делать с этим что-то надо срочно. Потому как промерзают стены, никакие обогреватели не спасают.

Первое, о чем спросили депутаты регионального парламента, во что обойдется такая работа, и есть ли у города расчеты, сколько таких домов в Пскове.

- Мы пытались провести такие расчёты, - ответил Олег Брячак, - но физически не смогли провести подобный анализ. На это понадобилось бы колоссальное количество времени и колоссальное количество денег.

Второе, что смутило парламентариев, это условия выполнения работ. Если говорить о замене перекрытий, тут ведь надо придумать, куда людей переселить на время капремонта. Муниципальный депутат предположил, что может помочь маневренный жилой фонд. Однако полной уверенности в таком варианте не высказал. Прозвучало даже предположение, что это не всегда понадобится, можно и так перекрытия поменять, а жильцов не трогать и никуда не переселять.

А ГДЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ?

По большому счету, одним из вариантов выхода из ситуации может стать пересмотр размера ставки за капитальный ремонт в сторону ее увеличения. С таким вариантом депутаты не согласились.

- Мы не можем сильно увеличивать взносы на капремонт для населения, а если перевести этот законопроект в деньги, то получится, что размер взносов нужно увеличивать серьёзно, - заявил председатель парламента Александр Котов.

Кстати, уже сегодня дефицит областной программы капитального ремонта составляет около 40 млрд рублей. Стало быть, эта цифра станет расти и расти.

- Получается, сегодня мы принимаем закон, завтра считаем деньги, а послезавтра идём в суды, потому что выполнить мы это не можем, - предположил во время сессии Алексей Севастьянов.

- Ни один федеральный закон не принимается без финансово-экономического обоснования. Проблема острая и предварительный анализ необходим, - отметила сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Копосов, заместитель председателя регионального парламента:

- Вопрос поднят справедливо. Жильцов обманули еще когда приватизация шла. Тогда же должны были выполнить капитальный ремонт домов. Где он был? Нигде. Сейчас стоит проблема промерзания торцевых стен домов. Нам говорят, что это ударит по общему объему выполнения работ. Я после сессии встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым и говорил с ним на эту тему. Надо посчитать, какое количество домов нуждается в таком виде работе, и продумать, как решить проблему. У нас ведь в Пскове есть успешные примеры обшивки торцевых стен. И утеплено, и эстетично выглядит. Теперь это надо сделать массовым видом работы.

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов:

- Проблема актуальна, она заслуживает внимания, но решать ее посредством таких поправок в областной закон неправильно и некорректно. Мне кажется, надо более тщательно поработать органам исполнительной власти области, которые непосредственно отвечают за это. Во-первых, оценить, какое количество домов требуют именно такого ремонта, речь идет об утеплении фасадов, о замене деревянных перекрытий. Наверное, такие дома найдутся, и утепление фасадов - это перспективное направление, которое позволяет применять методы энергосбережения, но на сегодняшний день эта инициатива абсолютно не проработана. И мы когда обсуждали вопрос на сессии, записали, чтобы органы исполнительной власти области предложили решение данной проблемы. Я думаю, что в ближайшее время к рассмотрению этого вопроса мы вернемся.