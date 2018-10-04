Успеют ли к Ганзейским дням Нового времени завершить реконструкцию Псковской областной библиотеки?

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-04T10:29:53+03:00

Здание Псковской областной библиотеки должны были реконструировать к Ганзейским дням в Пскове. Фото: Алексей Назаров

Члены региональной Общественной палаты побывали на объекте и пообщались с подрядчиком. Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» стал свидетелем этой встречи.

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В холле Псковской областной универсальной научной библиотеки, среди накрытых плёнкой гор из книг, кучкуются около десяти человек.

– У нас 4 октября пленарное заседание Общественной палаты, где поднимут вопрос о ремонте этой библиотеки. Чтобы разговор был предметным, – мы сейчас здесь, на проверке, – восклицает один из присутствующих, председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

Члены общественной палаты вместе с представителями подрядчика осмотрели реконструируемый объект.Фото: Алексей Назаров

Помимо Анатолия Мультаха у гардероба стоят член Общественной палаты области Зинаида Иванова, заместитель председателя государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн, директор Псковской областной универсальной библиотеки Вера Павлова, врио директора Управления капитального строительства (УКС) Илья Озолиньш, директор «Псковрегионстроя» Сергей Васильев и другие.

– Когда же библиотека будет полностью готова? – спрашивает Анатолий Мультах у врио директора УКС, заказчика.

– Планируем успеть к Ганзейским дням, если в начале 2019 года выделят деньги. Увидим лимиты – раньше разберёмся с аукционами, – отвечает Илья Озолиньш.

По договору на средства из федерального бюджета рабочие должны сделать библиотеку к Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года.

УКС наняло двух подрядчиков: «Псковрегионстрой» и «Прогрессстрой». Однако закончившийся 30 сентября контракт с первым – провалился.

– По этому контракту над одноэтажной пристройкой рабочие должны были возвести два этажа, сделать сети, кровлю, наружные стены, остеклить всё, привести в порядок фасад, – продолжает заказчик. – «Псковрегионстрой» не смог выполнить работы из-за неточности в расчётах по фундаменту пристройки. Её будем делать в 2019 году.

В холле библиотеки под черной пленкой лежат сотни книг.Фото: Алексей Назаров

За счёт надстройки библиотека увеличится на 200 квадратных метров, где будут служебные помещения и места для читателей. Когда накладку выявили с помощью авторского надзора, работы остановили на полтора месяца. Возобновили их лишь 24 августа.

– В 2018 году планируем делать главное, трёхэтажное здание, – заказчик говорит о заключённом 3 сентября договоре с «Прогрессстроем». – Здесь выполним все отделочные, внутренние работы, наладим инженерные сети. Кроме того, обустроим книгохранилище. Подрядчик только разгоняется!

– Если сделаете книгохранилище, оборудуете помещение, – решатся многие комплексные вопросы. Это будет настоящее событие! – заявляет директор библиотеки Вера Павлова. – У нас появится уникальная, единственная в Псковской области лаборатория по реставрации книг!

Сейчас в Псковской областной библиотеке порядка 19 тысяч редких изданий.

Далее собравшиеся говорят о планируемых двух подъёмниках и лифте, которые повезут по этажам «маломобильное» население. Заканчивается беседа темой нового современного освещения и долгожданной автоматической системы пожаротушения. Все добираются до брошенной на полтора месяца пристройки.

– Здесь будущий фундамент, – заказчик Илья Озолиньш указывает на параллелепипедные выемки в полу, глубина, длина и ширина которых – примерно 1,5 – 2 метра. – Тут колонны установим. На них и сделаем двухэтажную архитектуру.

Рядом фундамент под лифт. Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах готов сделать предварительный вывод.

Объем работ, по сравнению с проектом, увеличился в три раза из-за обнаруженных проблемФото: Алексей Назаров

– С выявленными неточностями объём работ увеличился втрое. Нам ответили на вопросы, всё объяснили, и с моей точки зрения – удовлетворительно. Фундаменты не соответствовали поставленной задаче, поэтому их нужно укрепить. Мы предполагаем, что 4 октября, на заседании, примем решение взять на контроль Общественной палаты ход ремонта, чтобы помочь, если понадобится, – объявляет Анатолий Мультах.

СПРАВКА «КП»

Здание Псковской областной универсальной научной библиотеки построили в 1962 году. Оно было рассчитано на 500 тысяч книг, однако, сейчас здесь их около двух миллионов.