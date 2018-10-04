Сельскохозяйственная ярмарка - 2018 в Пскове: Как изменится схема движения автобусов

4 Окт. 16:30 2018-10-05T13:01:50+03:00

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Центральная улица Пскова 6 октября наполнится ярмарочными палатками. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковпассажиравтотранса, будет перекрыто движение по Октябрьскому проспекту между ул. Некрасова и Октябрьской площадью, на самой Октябрьской площади, а также по ул. Советской между ул. Детской до площади Ленина. Время перекрытия с 6.00 до 17.00.

ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ

Автобусы маршрутов № 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту и перед Ольгинским мостом поворачивают на ул. М. Горького, далее на Дамбу и через площадь Победы по ул. Гражданской выезжают на Октябрьский проспект, а далее по обычному маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобус № 14 объедет центр по такому же маршруту.

Тройка с Завеличья поедет по Рижскому проспекту на площадь Ленина с поворотом на Запсковье, по ул. Труда далее по ул. Текстильной через ул. Алтаева на ул. Инженерную.

Автобус № 19 с Цементного склада от 06:00 до 15:15 следует до площади Победы (с разворотом), едет через Дамбу по ул. М. Горького и выезжает на Рижский проспект, на площади Ленина разворачивается. От Вокзала с 09.52 до 16.29 следует по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, через Дамбу выезжает на ул. М. Горького, далее по Рижскому проспекту до площади Ленина с разворотом.

Автобус № 11 объезжает центр с ул. Звёздной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду. Далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Единица с 06.00 до 17.00 едет со Снятной горы по улицам Ижорского батальона и Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана по улицам Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной. С ул. Инженерной автобусы выезжают на Летний сад и дальше по обычному маршруту.

Автобусы № 8 и 8А поедут через площадь Победы и ул. Яна Фабрициуса на вокзал.

ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ

Автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала поедут по ул. Я. Фабрициуса, с остановкой на площади Победы, через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. Также и в обратном направлении.

Дачные автобусы № 119, 132, 139, 151, 161, 163, 164, следующие от ул. Рокоссовского с Рижского проспекта следуют по ул. М. Горького через Дамбу на площадь Победы и далее по маршруту.

Маршруты № 119, 132, 139, 151, 163, 164 следующие от ул. Текстильной с ул. Звёздной следуют по ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Летнему саду на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Остановки «12 школа» и «Детский парк» - отменяются.

Автобус № 109 отправляется от Автовокзала и следует к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по улицам Инженерной, Алтаева, Архив, Труда с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

МЕЖДУГОРОДНИЕ АВТОБУСЫ

Автобусы № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по улицам Вокзальной и Я.Фабрициуса, через площади Победы по ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект. Далее по обычной схеме.

Автобусы № 7, 22, 25, 30, 114, 118, 121, 127, 142, 138, 166 – следуют без изменений.

ВАЖНО

На время ярмарки пустили дополнительные автобусы от Снятной годы до площади Ленина с 06:30 до 17:00.