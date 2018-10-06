2018-10-06T17:02:01+03:00
Общество

НИЧОСИ: Почему улицы Пскова так часто перекрывают и откуда руки растут у тех, кто это разрешает

Читатель «Комсомольской правды – Псков» призывает псковских чиновников к ответу за пробки в выходные дни
Андрей КОВАЛЕВ
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Улица Юбилейная 6 октября стояла в пробке - Псков все чаще перекрывает улицы для людей. Фото: Андрей КОВАЛЕВ.Улица Юбилейная 6 октября стояла в пробке - Псков все чаще перекрывает улицы для людей. Фото: Андрей КОВАЛЕВ.
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Если у вас выходные и вы живете в Пскове, то даже не планируйте поехать на набережную реки или в Детский парк погулять с ребенком, пройтись с любимой девушкой по магазинам, чтобы сделать ей подарки. Сидите дома. Нет, это не мое желание. Это решение градоначальников, которые что в выходные разрешают городить баррикады в Пскове. Весь центр встает намертво. Октябрьский проспект, Октябрьская площадь, часть Советской улицы. А теперь на секунду представим – где-то на улице Юбилейной притерлись две машины. Все. Конец. Встали и центр, и Завеличье. Наш город не приспособлен для такого количества транспорта, которое мотается по улицам.

Сегодня порывался с женой и детьми поехать на День скобаря. Мы живем на Дальнем Завеличье. Праздник – в районе вокзала. Садимся в машину. Ага, вспоминаю, через центр ехать бесполезно. Там все перекрыто из-за ярмарки до самого вечера. Рванем по Юбилейке. Как же. Мы встряли в пробку, будь она не ладна. Знаете почему? Потому что градоначальники согласовали закрытие мотосезона – все светофоры вырублены, все водители стоят, вылезают через сплошную, чтобы хоть одним глазом увидеть причину многокилометровой пробки. На перекрестке мужичок с полосатой палкой. И вот потянулась колонна. Десять, двадцать, тридцать… Дети устали считать. Уже отвернулись от пролетающих мимо мотоциклов и мопедов. Почему мотосезон не закрыть в Крестах, не собраться на Соколихе? Зачем надо ехать через Рижский проспект, центральный на секундочку для Завеличья? В другой день я бы махнул рукой, сам люблю мотоциклы. Но, блин, не в день, когда половина Пскова перекрыта, когда ремонтируют улицы, всюду знаки «кирпич» и «объезд». Какого черта? Господа начальники, давшие разрешение на такой беспредел, у вас откуда руки растут? Почему вы все подписываете? Вас не учили две бумажки на своем столе класть рядом, чтобы включить голову и осознать, что Псков будет парализован, если поставить подписи под каждым из предложений о «праздниках»? Вы иногда доставайте голову из верхнего ящика стола!

Мне не кажется, так и есть: у нас лишком много стало мероприятий, которые требуют перекрытие улиц. Одних ярмарок этой осенью уже три, кажется, было. А еще спортивные беспределы, гуляния. У меня соседка, пожилая женщина, каждый раз ругается – она через весь город в выходные ездит к внукам. И когда меняют расписание и пускают транспорт по другим маршрутам, она нервничает, поднимается давление и что там еще в таком возрасте бывает.

Одним словом, зол я на всех наших тро-ло-ло, которые режут ленточки и выступают со сцены на праздниках, когда горожане вынуждены часами стоять в пробках.

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