Музыканты из Пскова прошли в финал «Street Stars» и выступят со звёздами

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-06T18:35:31+03:00

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Музыкальный коллектив из Пскова, кавер-группа «Drum&Jazz», с кавером на песню «Тает лёд» группы «Грибы» прошли в финал всероссийского шоу уличных талантов «Street Stars». Псковские ребята набрали около 100 тысяч баллов (а главные преследователи – около 70 тысяч) и более двух миллионов просмотров в соцсети «ВКонтакте». В заключительном этапе этого соревнования, 15 ноября 2018 года, земляки поборются за главный приз, профессиональную запись мини-альбома, с другими пятью прошедшими исполнителями. Все финалисты, которые определятся в конце второй недели ноября, выступят на сцене с отечественными звёздами современной музыки. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» солистка «Drum&Jazz» Елизавета Степанова, планов на финал у псковских конкурсантов пока нет.

– Мы только-только выиграли, и пока неизвестно, что будет у нас в финале. О том, что ждёт и нас, и других участников, можно будет говорить через пару недель, когда определится половина финалистов, – сообщила Лиза. – Что будет в мини-альбоме, если выиграем, тоже пока сложно сказать, надо коллективно обсудить. Но здесь главное не приз, а эмоции от самого мероприятия! Благодарим наш дружный Псков! Спасибо, что топили за нас!

В течение рабочей недели команда «Drum&Jazz» боролась за зрительскую поддержку, состязалась с другими тремя группами из числа тех 24, кто прошёл кастинг и оставил позади сотни участников.

СПРАВКА-КП

«Drum&Jazz» – псковская кавер-группа, которая много раз выступала на улицах родного города и собирала вокруг десятки людей.