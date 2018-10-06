Лучшего участкового Псковской области выберут 16 октября по итогам народного конкурса

6 Окт. 13:25 2018-10-07T13:27:42+03:00

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С 7 по 16 октября в Псковской области в рамках второго этапа конкурса «Народный участковый» выберут сильнейшего представителя этой профессии. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, в сентябре в районах выбрали лучших участковых, к региональному уровню конкурса допущены 10 из них.

Голосование пройдет на сайте УМВД. Все пользователи смогут один раз в сутки через профили в социальных сетях отдать свой голос только за одного участкового.

При этом на странице проекта все желающие могут не просто увидеть фотографии участников конкурса, но и познакомиться с их анкетой, результатами работы.

Следующим станет федеральный этап «Народного участкового». Голосование пройдет на сайте «Комсомольской правды» в ноябре. В нем будут представлены победители региональных этапов от всех субъектов страны.

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