НИЧОСИ: Почему в псковских автобусах бесчинствуют московские водители

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-07T14:36:55+03:00

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Евгения Петровна Иванова пользуется общественным транспортом уже много лет. Несколько раз в неделю ей приходится добираться с Завеличья на Запсковье и обратно. Предпочитаемый автобус - №30. Не надо делать пересадку, удобно. Но в последнее время такие поездки вызывают массу негативных эмоций.

- Вначале я обратила внимание на то, что автобусы стали подавать другие. Не псковские, к которым уже привыкла. А мне один пассажир пояснил – смотрите, какие у них номера, - московские. Стало быть, не то в аренду предприятие взяло, не то договор какой заключили, - рассказала Евгения Петровна в телефонном звонке в редакцию.

Что в этом плохого? Ничего. Автобусы не старые, на ходу не разваливаются. Садись и вперед. Но не тут-то было.

- Деньги в таких автобусах за проезд надо отдавать водителям. А у тех странная мода – сдачу под любым предлогом не давать. Садятся люди, ждут – ждут, а потом и выходят. Мало кто возмущается, - продолжила псковичка. – Но люди ведь разные. Я, к примеру, не готова подарить с 50 рублей половину суммы автопарку. Встала в позу и требую дать сдачу. Тут и женщина присоединилась, с нею со 100 рублей не рассчитались. Так на нас водитель так зыркнул, будто мы у него не свои деньги просим, а его кровные отбираем.

Евгения Петровна призналась, что теперь всегда без сдачи мелочь набирает перед посадкой, но снова и снова наблюдает картину, когда водители игнорируют напоминания пассажиров о сдаче.

- А недавно, - добавила женщина, - я разговорилась с подругой в автобусе на другом маршруте. И к нам подошла кондуктор. Так она прямым тестом сказала, что на тридцатом маршруте работают в основном московские водители, и для них это в порядке вещей – не дать сдачу. Жалоб от горожан много, но ничего не меняется. Может после того, как про это журналисты напишут, начальство автопарка поставит на место москвичей. У нас не столица. Денег у людей не много.