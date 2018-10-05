Озорной медведь съест ваше мороженое и искупается за вас в речке

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-05T17:32:33+03:00

Живёт на псковской земле медведь, у него даже кличка есть - Тоша

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Мишка кушает сладости, плавает с хозяином в речке, а иногда и шалит, например, отбирает одежду и мобильные телефоны у отдыхающих и случайных прохожих. А еще он жонглирует тракторными баллонами и не только.

Пятилетний бурый цирковой медведь Тоша живет в Бежаницком районе. Воспитанием его занимается владелец местного зверинца Рамзан Абубакаров.

У него и спросил корреспондент «Комсомольской правды - Псков», как же люди реагируют на бесшабашные выходки местной косолапой знаменитости.

МЕСТНЫЙ ЛЮБИМЧИК

– От тех, кто здесь живёт, не было какой-то негативной реакции, потому что для них это нормально. Да и в целом с жалобами ко мне не обращались, – отвечает Рамзан Абубакаров.

За 2018 год из-за Тоши на владельца зверинца жаловались дважды: одним показалось, что косолапого морят голодом, а другим, что на зверя нет документов.

– Если из-за медведя на меня налягут ведомства, то пусть передадут его тому, кто лучше справится! – восклицает хозяин питомца. – Этого очень не хотелось бы! Не верю, что кто-то будет сильнее переживать за Тошу! Да и многие здесь интересуются его жизнью! Местные постоянно балуют Антона всевозможными сладостями, фруктами и спрашивают: «На речку пойдёте»?

ВМЕСТЕ КУПАЕМСЯ

Когда на берегу реки Ашевка немного народа, Рамзан выводит сюда своего любимца освежиться.

– Вместе купаемся. Бывает, что и целый час. Медведи любят воду. Тоша быстро плавает. Здесь и рыбу глушит, – рассказывает владелец зверинца.

Рамзан Абубакаров подмечает, что Тоша – настоящий генератор забавных историй.

– Был случай. Пришли на берег около десяти местных. Все привстали с мест, расступились. Так Тоша, пока к воде бежал, их одежду собрал! Раскидал по реке кроссовки, носки, футболки! Смеялись все! – улыбается хозяин питомца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/671908" frameborder="0"></iframe> Водные процедуры в ближайшей реке - одно из любимых занятий медведя Антона. Видео: из личного архива Рамзана Абубакарова..Местные жители часто спрашивают, когда мишка пойдет на реку, чтобы понаблюдать за ним.! другой источник

ТО СТАЩИТ, ТО РАЗБРОСАЕТ

А были и другие случаи. Но местные не в обиде.

– То развешенное бельё соберёт в кучу, то чей-то палас приволочёт. Беспечные посетители просовывают в клетку к Антону мобильник, чтобы сфотографировать, так зверь быстро подбегает и выхватывает гаджет. Крутит телефоном, подкидывает его, ломает. И аппараты стоимостью 30 – 40 тысяч рублей себе забирал.

На этом проделки косолапого непоседы не заканчиваются.

– Тоша всё норовит ульи проверять. Он как-то влез на заброшенную пасеку, и ему там столько пчёл морду облепило! Так, с пчёлами, и гонялся за мной вокруг дома! Я в хлеву спрятался, – смеётся Рамзан. – А когда гуляем, нам мимо урны не пройти! Перевернуть надо!

ПОЕЛ - ИГРАТЬ!

Антон выходит на прогулку дважды в неделю. На нём – ошейник с поводком. Рамзан же – рядом на велосипеде, а иногда и верхом на любимце.

– Навернём с Тошей километра два. Если устанет – завалится прямо у обочины. Но чтобы гулять с таким зверем, – его надо хорошо накормить! А то ещё выхватит у кого сумку, подумает, что там еда! – продолжает хозяин животного.

Рамзан Абубакаров отмечает, что от пищи Тоша никогда не откажется.

– Когда медведь поест – колесо делает, кувыркается. Его на игры тянет! Мягкую игрушку он растерзает, поэтому забавляется с пятилитровыми канистрами. Иногда баллоны тракторные крутит то на одной ноге, то на другой, жонглирует! Меня любит повалить, покидать, но не со зла, – уверяет владелец зверинца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/671903" frameborder="0"></iframe> Медведь Антон и колесо. Видео: из личного архива Рамзана Абубакарова..Нет в вольере лучшего развлечения, чем жонглировать покрышкой.! другой источник

ПОДРУЖКА ДЛЯ АНТОШКИ

Рамзан Абубакаров немного жалеет, что недалёк час, когда с косолапым приятелем так по-дружески пошалить уже не получится.

– Сейчас, чтобы Тошу угомонить, достаточно ему палку в рот засунуть. А через два года это будет непредсказуемый и опасный хищник, взрослая особь! – говорит хозяин питомца.

Ломает сейчас голову, что же делать дальше, как быть.

А пока Тоша стал звездой интернета. В одном ролике его засняли, когда он гнался за велосипедом, на котором Рамзан Абубакаров рассекал по деревне. Но снявшие этот ролик очевидцы не на шутку испугались — надо же, до чего дикие места, медведи на людей бросаются. А во втором ролике владелец питомца привел мишку поесть мороженое в местный кафетерий.