Как в Пскове навязывают супер-косметику и процедуры для похудания

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-08T16:37:21+03:00

Здание, где раньше располагался медцентр, а теперь бегают люди в костюмах и девушки в больничных халатах. Фото: Владимир Кольцов

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Все началось с поста в соцсетях с предложением пройти тест и записаться на бесплатную консультацию к диетологу, который составит индивидуальные рекомендации для похудания. Хм, подумала я. Отличное предложение. Ключевым в этом посте, как вы понимаете, было слово «бесплатно». Две минуты заполнения – надо указать возраст, вес. И вот вам уже обещают перезвонить и пригласить на консультацию, для этого советуют оставить номер телефона.

МЕДЦЕНТР СЪЕХАЛ, И ЕГО МЕСТО ЗАНЯЛИ ОНИ

Звонок поступил через пару дней. Девушка на том конце провода так сумбурно представилась, что я даже не сразу поняла, о чем идет речь. Меня приглашают в какой-то центр. Ни слова о соцсетях, о пройденном ранее тесте. Но номер телефона набрали мой, меня называют по имени и приглашают на консультацию к специалисту. Цель – похудеть. Да, да. Еду.

Названный адрес показался до боли знакомым. Улица Рокоссовского. Я когда-то жила в этом районе Пскова, и, кажется, там когда-то располагался частный медцентр. Ух ты. Значит, не все так плохо, как я могла бы подумать. Видимо, там действительно будет медик и все такое. Это успокоило. Но только до того момента как я добралась до дверей. Хм. Вывеска медцентра исчезла. Может меняют? Не думаю. Никаких других вывесок нет. Вход через «коридор» банка. Ныряю по названному девушкой в телефонной беседе маршруту, поднимаюсь на третий этаж. Ну, да, точно. Здесь и был медцентр. Даже сохранились некоторые детали. Там же стоит коробка с бахилами, там же стойка администратора, так же запираются двери на магнитный замок.

Ныряю в холл. Никого. Странно. Кто же мне открыл дверь после звонка?

На стойке лежат распечатанные на дешевом принтере цветные картинки в стиле «до и после». Вот толстушечка, а рядом она же, но без десяти кило, вот мужичок затесался, и снова результат похудения. В коридоре звучит какая-то танцевальная музыка, а со стены надрывается папа одного из ведущих Первого канала, который навязывает свою программу по избавлению от лишнего веса.

Я простояла пару минут. Никто ко мне не вышел. Колокольчика или кнопки для вызова персонала поблизости не оказалось. Пришлось сесть на диванчик и терпеливо ждать. Как раз напротив оказался небольшой коридорчик с тремя дверьми. Одна из них открылась, из нее вынырнул мужчина в строгом деловом костюме. Из двери в дверь. Потом туда вошла девушка в больничном халатике. Так стремительно, что я даже сказать ничего не успела. Какие они занятые, подумалось мне. Не то мало персонала, не то много клиентов.

ЗЕРКАЛА И КАМЕРЫ

Именно этот мужчина и сделал замечание кому-то из персонала, когда снова вышел в коридор:

- У вас девушка сидит… - сказал он кому-то в кабинете и исчез.

Появилась администратор в ярком алом наряде. Первое, что мне предложили, заполнить анкету. И тут я поняла, почему в телефонном разговоре они не упомянули о соцсетях и тесте. Оказалось, у этого центра много каналов по поиску клиентов, и в анкете мне предлагалось назвать тот, которым меня «поймали на удочку». Кроме того следовало перечислить травмы, болезни, наличие или отсутствие аллергии, хронических заболеваний и т.д. Пять минут и листок лег на стол администратора.

Вскоре за мною пришла милейшая барышня. Мне она представилась Ульяной. Именно эта красавица повела меня по коридору в один из медкабинетов. У входа стол, два стула, чуть дальше кушетка, какой-то аппарат. И зеркало в человеческий рост. В медкабинете. Вау! Даже коврик перед ним. Что-то будет. Внутри меня просыпалась вздорная блондинка, готовая дурачить и дурачиться. Обожаю!

В кабинете из оборудования какой-то аппарат, кушетка и большое зеркало.Фото: Катя ЛАДНАЯ

Начала Ульяна с представления. Ух ты. Как же она устала. Слова путает, тон такой, будто она произносит этот текст несколько дней подряд, но все еще забывает порядок выученных фраз. Самым забавным казалось то, как она подсматривала в бумажку, читая оттуда сложные термины. Перед ней моя анкета, но она снова и снова называет меня чужим именем.

И вдруг, бах, Ульяна предлагает мне подняться и подойти к зеркалу. И раздеться.

- Ну, раздеваться я не очень хочу. Это обязательно?

- Вставайте, вставайте, - говорит девушка и толкает меня к стене.

А через минуту задирает мое платье и оттягивает кожу так, чтобы зрительно нога казалась стройнее.

- Вот такой результат нам нужен? Сколько мы хотим сбросить?

Потом то же самое проделывается с руками.

Вопросы при этом звучат как в телешоу про блондинок: верите ли вы в себя, что надо сделать, чтобы поверить в себя, уважаете ли вы себя и пр. и пр.

Следующим шагом стало предложение пройти бесплатно процедуру, которая, якобы, в сочетании с чудо-препаратом позволит сильно похудеть. Всего за пару месяцев. И все для таких как я – когда работы много, времени мало, сил на спорт практически не остается. А тут заглянул на процедуру, полежал, подремал на столе под чудо-аппаратом и получи себя нового. В этот момент я заприметила видеокамеру. Все это время она висела над дверью и снимала происходящее в кабинете. Думаю, даже со звуком.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

Было видно, что на каждое «собеседование» с клиентами выделяется какое-то время. Но в моем случае что-то пошло не так. Специалист, который должен был меня принять после консультации у Ульяны, все еще был занят. А ведь именно он, по словам девушки, оценивает состояние организма и определяет, какое количество процедур потребуется.

Ульяна снова и снова вылетала в коридор, потом возвращалась с грустным лицом. Общение затягивалось.

Тогда вопросы стала задавать я. Оказалось, девушка окончила медучилище. По ее словам, получать высшее медицинское совсем не обязательно, достаточно пройти курсы и посещать мастер-классы. В этом центре у нее очень много работы. Устает очень сильно, ведь клиенты идут один за другим. В день до 20 человек бывает. И с некоторыми приходится проводить около часа. Утомительно очень. Но ничего не поделаешь, работа.

Конечная цель таких осмотров – навязать посетителю чудо-препарат и процедуры в довесок к нему. Стоимость? Совсем небольшая – что-то около 98 тысяч рублей. Но зато какой результат.

Многие клиентки не в силах оплатить все и сразу. И тогда администрация центра идет им навстречу, предоставляет рассрочку платежа.

- Вот вы кем работаете? – спросила Ульяна.

- Педагогом… - почему-то выпалила я.

- Ух ты. С вами, наверное, очень интересно вашим ученикам, вы очень умная…

Этот разговор начинал казаться охотой двух зайцев друг на друга, только каждый из них мнит себя при этом серым волком. Одним словом, девушка пыталась пользоваться психологическими приемами, которые ей назвали работодатели, стремилась расположить к себе, найти «мягкие» места во мне, чтобы давить на мои слабости. Я то поддавалась, то строила барьеры между нами.

ПОРА НА ВЫХОД

Между тем супер-медик, к которому я должна была вот-вот пойти на осмотр, никак не освобождался. Ульяна вышла в очередной раз в коридор. Смотрю на часы. Ужас. Я провела в этом центре уже больше 40 минут. И пока безрезультатно. Сколько еще можно проторчать?

- Вы знаете, надо будет подождать минут 20… - резюмировала вернувшаяся девушка.

Ух ты! А там еще с полчаса. Сколько убитого напрочь времени! Я все уже поняла и про центр, и про его персонал. Пойду-ка я на работу. И стала собираться.

Выпускать меня, судя по всему, не хотели. К стойке администратора сбежалось сразу несколько человек, даже тот самый чудо-доктор, который все никак не мог освободиться. Где-то я его видела, подумалось мне. Но где именно? В какой-то не то поликлинике, не то больнице. Или медцентре?

- У нас так не принято, - начала разъяснять администратор. – Пройдите все сейчас…

Взгляд ее был потерянным. Она не знала, что делать, искала ответ в лицах стоящих рядом людей.

После длительного уговаривания и моего сопротивления, мол, ждут на работе, никак не могу, начальник уже звонил не один раз, чудо-медик взял мою анкету. В ней синей пастой шариковой ручки был вписан мой номер телефона, мое имя. Но доктор почему-то снова попросил их назвать.

- Когда вы сможете к нам снова прийти? – спросил он.

- Завтра, - выпалила я. – Сегодня я никак не могу.

- Девушки позвонят вам… Вы уверены, что сегодня никак не можете?

Бежала я из этого центра как ошпаренная. Вышла на улицу и еще подумала: ведь все это в Пскове уже проходили. Обзвон, приглашение, навязывание процедур или чемоданчиков с косметикой. И тоже суммы были огромными. И жертвами таких мошенников становились не десятки, а сотни женщин.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Неужели кто-то еще покупается на такие предложения? Ответ не заставил себя ждать.

- Покупаются, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. – Участились обращения с жалобами на отказ продавца в расторжении договора купли-продажи набора косметических средств.

Оказалось, что к специалистам ведомства обращаются псковички, которые попались в цепкие лапы такого центра. Сразу нужная сумма не нашлась, и тогда они согласились на рассрочку. Вот только в договоре речь идет о кредите, даже проценты прописаны. Те, кто это понял, правда, уже дома в спокойной обстановке, снова шли в центр, но получали отказ в пересмотре условий оплаты. И расторгнуть договор им тоже не давали.

Что делать? Кричать. Кричать во весь голос. Не ходите, девочки, к мошенникам. Берегите себя. И свои деньги.