В Псковском озере яхта с пятью членами экипажа села на мель из-за разыгравшегося шторма

СЕГОДНЯ 21:23 2018-10-08T21:27:18+03:00

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В Псковском озере спортивное ярусное судно Флора села на мель в 500 метрах от материка. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» Алексей Пухонин, один из членов команды, они возвращались с острова Семского.

- Ветер усилился, начался шторм. Мы сели на мель метров в 500-х от земли, еще светло было. Первое время мы пытались самостоятельно сняться с мели, - сказал Алексей, - шли на приемный буй, но волной судно загоняло обратно.

При этом он отметил, что на мель приходилось садиться не раз и всегда удавалось сниматься самостоятельно. Но в этот раз.

- Капитан их яхты Олег Цветков спустился с судна на резиновой лодке и попытался закинуть якорь на ветреную сторону. У него это не получилось, и он потерял весло. А с одним веслом ему было не справиться с сильными волнами и ветром, порывы которого к тому времени достигали свыше 14 узлов. Капитана ветром начало сносить в сторону суши и метров через 200 мы его потеряли из виду, - добавил Алексей.

Оставшиеся члены вызвали спасателей.

- Как нам потом рассказал капитан, он только на острове принял решение вернуться вброд до яхты, держась за лодку. Это было рискованно, поскольку мель достигала полутора метров в некоторых местах, но на нем был спасательный жилет - поведал Алексей Пухонин.

Капитана они одели в сухую одежду, боялись, что будет переохлаждение.

Спасатели некоторое время не могли найти «Флору» из-за практически нулевой видимости. Команда связывалась несколько раз с сотрудниками МЧС, сообщали координаты, подавали осветительные сигналы.

Вскоре яхту сняли с мели и отбуксировали в Муровицы. Увы, у «Флоры» небольшие повреждения.

- Мы все живы и хотим выразить огромную благодарность сотрудникам МЧС и спасателям, - сообщил Алексей.

По словам Алексея, переохлаждения ни у кого нет, все живы и здоровы.