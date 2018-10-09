Два жителя Пскова получили сертификаты на бесплатный авиаперелет

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-09T13:28:57+03:00

Два счастливчика отправятся на новом "Суперджете" в Москву и обратно. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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Сертификаты разыгрывались в эфире радиостанции «Седьмое небо» и в группе «Комсомольской правды - Псков» в социальной сети. Ничего сложного делать не требовалось. В одном случае только дать ответ на вопрос о компании «Азимут», выступающей авиаперевозчиком, в другом – сделать репост записи.

И все! Вот таким нехитрым способом победители были названы.

Авиакомпания «Азимут» подарила им сертификаты на бесплатный перелет в Москву и обратно на две персоны каждый. При этом дата на таком билете открытая, то есть владелец может сам выбрать, когда ему удобнее лететь. Остается только порадоваться за победителей и поздравить их с выигрышем.

Один из счастливчиков - Леонид Борисов. Молодой человек выиграл подарочный сертификат, приняв участие в викторине радиостанции «Седьмое небо».

Победитель розыгрыша от радиостанции "Седьмое небо" Леонид Борисов.Фото: Владимир Кольцов

- Конечно, полечу с женой. Куда отправимся? На футбольный матч. Я уже выбрал, когда и на какой, - поделился он. - Единственная загвоздка - мы пока не решили, с кем оставить ребенка.

Кстати, в Москве Леонид был не так давно. В сентябре молодой человек болел за любимый футбольный клуб на московском стадионе.

Вторым счастливым обладателем сертификата оказалась Любовь Нечаева.

Победительница розыгрыша "Комсомолки" Любовь Нечаева.Фото: Владимир Кольцов

- Я и раньше участвовала в подобных розыгрышах, но редко побеждала. Поэтому никак не ожидала, что выиграю перелет до Москвы, - обрадовалась Любовь.

В столице она не была с прошлого года. Поэтому на предстоящий перелет уже все распланировала. Любовь вместе с супругом собирается посетить Красную площадь и другие любимые места столицы.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» и коллектив радиостанции «Седьмое небо» желают победителям приятного полета и хорошего отдыха в Москве.