2018-10-12T12:02:07+03:00
Происшествия

Многодетной семье из Красногородска требуется помощь после пожара

В загоревшемся доме проживали две женщины и их девять детей
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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После пожара семье требуются вещи для детей от грудного возраста до школьников.После пожара семье требуются вещи для детей от грудного возраста до школьников.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Только по счастливой случайности ни один человек, даже малыш, появившийся на свет в марте 2018 года, не пострадал в этом пожаре.

Деревенька Кресты Красногородского района. Все произошло около 18 часов. Вечер четверга. Взрослые проводили его дома вместе с детьми. В одной из половин здания проживает семья Куринских. Галина Юрьевна с тремя несовершеннолетними детьми и старшей дочерью Мариной. А еще у Марины своих шесть детей – мал мала меньше. Всего в домике – одиннадцать человек. Вторая половина дома – нежилая.

Вечером хозяйка почувствовала запах дыма. Кинулась смотреть, откуда потянуло, и ужаснулась – в одной из комнат разгорается огонь. Сама вызвала пожарных, еще до прибытия спасателей вывела всех детей на улицу. Стоят, плачут. А сделать ничего не могут.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пожарной части в Красногородске, дом не деревянный, из железобетонных плит. Одна из комнат выгорела, остальным требуется косметический ремонт. Помещения внутри закопчены, бытовая техника от воздействия высоких температур частично оплавилась. Ремонт необходим потолку и крыше, окна придется заменить.

В Центре социального обслуживания сообщили, что жилье у семьи есть – дом отца и дом, приобретенный на средства материнского капитала. Так что без крыши над головой многодетная семья не останется на время ремонта.

- Материальная помощь в ближайшее время семье будет оказана, - заверили в Центре.

Но этого, конечно не хватит и на ремонт, и на то, чтобы одеть и обуть всех детей.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Одежда для детей разного возраста – от грудничков до школьников, обувь, постельные принадлежности, полотенца, одеяла, подушки, посуда, некоторая мебель, рюкзачки для школьников, канцелярские товары.

КУДА ПРИНОСИТЬ

Центре социального обслуживания: г. Красногородск, улица Школьная, д.3, 1 этаж.

Телефон: (81137) 2-13-62.

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