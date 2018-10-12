Положение о фотоконкурсе «Котябрь 2018»
I. УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
1.1. Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».
1.2. Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru (информационное сопровождение конкурса и голосование) и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте) (сбор заявок).
1.3. К конкурсу приглашаются жители Пскова и Псковской области в возрасте от 18 лет. 1.4. Дата проведения конкурса с 12 октября по 4 ноября 2018 года.
1.5. Участники, принимая условия положения, автоматически дают согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольская правда».
1.6. Читателей информируют о конкурсе сообщениями на ленте новостей сайта и постами в социальных сетях на официальных страницах и в группах «Комсомольской правды - Псков».
II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
2.1. На конкурс принимаются фотоснимки домашних котов, сделанные жителями региона. На фотографии обязательно должен присутствовать питомец (питомцы). Участник конкурса, загружая снимок, автоматически подтверждает авторство фотографии и берет на себя полную ответственность в случае претензии третьих лиц о нарушении авторских прав.
2.2. Отобранный снимок необходимо загрузить в специальный конкурсный альбом, размещённый на публичной странице «Комсомольской правды – Псков» в соцсети «ВКонтакте» до 18:00 21 октября.
2.3. Фото должно быть не меньше 1080 пикселей по широкой стороне. Желательно, чтобы оно было горизонтальным.
2.4. Плата за участие в конкурсе не взимается.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
Сбор заявок – с 12 по 21 октября 2018 года.
Голосование – с 22 октября по 4 ноября 2018 года.
3.2. Награждение победителей состоится в период не позднее 16 ноября 2018.
IV. ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. К конкурсу могут быть не допущены снимки, не отвечающие требованиям, указанным в данном положении.
4.2. Голосование пройдёт на сайте «Комсомольской правды – Псков» - pskov.kp.ru.
4.2. По итогам голосования определят трех победителей: 1 место, 2 место и 3 место. Ими становятся участники, фотоснимки которых набрали максимальное количество голосов.
V. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Победители получают подарки от партнеров проекта: ветеринарной клиники «Любовь и забота», салона стрижек собак и кошек «Городской стиль», салон для животных «GROOM ROOM», ветеринарная клиника «Юрлемат».
Приз не может быть заменен денежными средствами или иным видом поощрения.
5.2. Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителя конкурса.