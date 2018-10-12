Что читают в Пскове: В ТОП-3 предпочтений не попало ни одно художественное произведение, зато оказалась одна книга 19 века

СЕГОДНЯ 19:51 2018-10-12T19:52:58+03:00

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Хотите, я вас сейчас удивлю? Какие книги, по вашему мнению, смогли попасть в рейтинг самых востребованных в псковских библиотеках? Думаете, Лев Толстой, Александр Пушкин? Ну, если предполагать, что эти авторы есть в школьной программе и, видимо, их часто задают, а ученики бегут за книгами в библиотеки. Или, если еще чуть-чуть подумать, какие-нибудь любовные романы – домохозяйки экономят на покупке книг, ленятся скачивать их на планшеты, а предпочитают по-старинке выбрать томик и пойти домой, шурша листвой под ногами. Нет, нет, и еще раз нет.

Присядьте. Присели? Итак, и это не бред простуженного журналиста, а реальные данные Централизованной библиотечной системы, в лидерах оказались «Думай и богатей» Наполеона Хилла и «Думай как миллиардер» Дональда Трампа. Хм, подумает сейчас кто-то, люди ищут в бумажных томах ответ на вопрос, где взять деньги, что тут такого, условия диктуют запросы. А если я скажу вам, что это еще не все! Сейчас под барабанную дробь я назову вам абсолютного лидера читательских предпочтений! Рекомендую сильно-сильно схватиться за подлокотники кресла, за спинку стула, на которых сидите. Псковский читатель берет в библиотеках «Капитал» Карла Маркса. Да, да, тот самый, который впервые был отпечатан еще в 1867 году, который упоминался во многих советских учебниках по истории, экономике и другим, не сохранившимся до наших дней наукам, например, научному коммунизму. Оказывается, к этому труду псковичи проявляют сейчас острый интерес. И чаще художественной литературы или книг по истории края берут почитать на дом. Делайте выводы, господа.

КСТАТИ

Сегодня более 70 процентов посетителей псковских библиотек – это школьники и студенты.