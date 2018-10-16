Как воспользоваться псковским «Аэроэкспрессом»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-16T16:29:16+03:00

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Несколько десятков человек выходят из самолета, который только что приземлился в аэропорту «Кресты». Псковичи уже на трапе самолета держат в руках мобильные телефоны, чтобы заказать такси. До ближайшей остановки почти семьсот метров. И здесь на выручку путешественникам на белом микроавтобусе приезжает «Псковпассажиравтотнранс».

СТРАШНОЕ СЛОВО «МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ»

Что значит слово «модальность» я знал только с точки зрения лингвистики. Поэтому, устроившись поудобнее в аэроэкспрессе по пути на работу, я зашел в один из известнейших поисковиков за ответом.

Мультимодальные перевозки – это когда из точки А в точку Б ты добираешься несколькими видами транспорта, но оплачиваешь дорогу только один раз. Очень удобно для путешественников, которые путешествуют с пересадками, когда до места назначения нет прямого рейса. Купил один билет и действуй по инструкции.

Что же такое мультимодальные перевозки по-псковски? Это когда ты из дома попадаешь во «Внуково», а потом из «Внуково» домой. Покупаешь билет на самолет и не беспокоишься о том, как тебе добраться в черте города в прямом или обратном направлении. Просто, удобно, для пассажиров. Главное, что платить не надо. Стоимость включена в цену билета.

Проект пока действует в тестовом режиме.

ТУДА И ОБРАТНО

Расскажу о собственном опыте использования аэроэкспресса.

Не увидеть "Аэроэкспресс" сложно - на бортах красуются большие красные буквы.Фото: Владимир Кольцов

В начале второго часа дня новенький «Сухой Суперджет - 100» приземляется в аэропорту «Кресты». Через несколько минут к борту подают трап. Спускаешься на псковскую землю и двигаешься в сторону здания аэровокзала. Проходишь насквозь, а там стоит белоснежный «Мерседес», водитель которого в пиджачке и галстучке вежливо приглашает направиться по Октябрьскому и Рижскому проспекту в сторону улицы Рокоссовского.

Направление пока что только одно, оператор маршрута изучает спрос на такую услугу.

- Если будет необходимо, то мы организуем маршрут и на Запсковье, - рассказал о планах развития проекта пресс-секретарь перевозчика Денис Бахтин. – Если будет много людей, то и автобусы побольше пустим.

Пока что на микроавтобусе может уехать из аэропорта 11 человек. Зато какой там вместительный багажник.

- Микроавтобус очень комфортабельный, - продолжает рассказ Денис Бахтин. – Есть свет, кондиционер, телевизор. Конечно, по городу ехать недолго, но все-таки можно скрасить и это время.

Многие не ожидали, что их на выходе будет ждать микроавтобус, поэтому уже на трапе самолета заказывали такси. Но к моменту выхода из здания аэропорта приехал таксомотор не за всеми. Это еще один плюс такой мультимодальности. Не надо ждать и волноваться.

Этот же микроавтобус доставит вас и к самолету в Москву. Сейчас он работает как маршрутное такси: помахал на остановке рукой, он и остановился. Обратно «Мерседес» едет по улице Балтийской, Коммунальной, Юбилейной, Рижскому и Октябрьскому проспекту. В ближайшее время перевозчик планирует собирать данные о тех, кто улетает в столицу России, заранее. Тогда водитель будет знать, кого и где забрать.

В прямом и обратном направлении "Аэроэкспресс" проезжает по Октябрьскому и Рижскому проспекту.Фото: Владимир Кольцов

ЗА 23 РУБЛЯ ТОЖЕ МОЖНО

Система пока не обкатана окончательно и может получиться так, что места в комфортабельном «Аэроэкспрессе» не хватило. Что делать? Для этого случая в аэропорт дважды в дни московских рейсов заезжает автобус № 4.

Придется потратиться на билет. И за багаж заплатить. И ехать будет не так комфортно телевизора нет. Но все равно оперативно забирает после прилета «Суперджета» и вовремя привозит перед отправлением в Москву.

Чтобы все работало как часы «Псковпассажиравтотранс» изменил немного схему маршрута № 4. В будние дни (вторник и четверг) автобус, который отправляется от «Учхоза» в 13:31, заедет в аэропорт в 13:42. Там он заберет пассажиров, которые прибыли из Москвы.

Пассажиры рейса «Псков-Москва» могут сесть на автобус №4, который отправляется от улицы Рокоссовского в 14:06. В аэропорт он прибудет в 14:42.

В воскресенье от «Учхоза» автобус №4 отправляется в 13:33, в аэропорту он будет в 13:44. От улицы Рокоссовского четверка отправляется в 14:02. В аэропорт она прибудет в 14:38.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

На сайте губернатора региона псковичка Ирина Прокофьева оставила положительный отзыв ее московской подруги об услуге «Аэроэкспресс».

- Была приятно удивлена новым сервисом «Аэроэкспресс», - отмечает жительница Московской области Мария Нефёдова. - Прямо от аэропорта довезли до остановки на Рижском проспекте и не взяли никаких денег как с авиапассажира! Автобус современный, водитель помог загрузить сумки в багажник. Большое спасибо за возможность путешествовать цивилизованно!