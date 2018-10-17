2018-10-17T10:34:30+03:00
Общество

Как наказать попрошаек

Депутат Псковского областного Собрания инициировал внесение изменений в региональный закон об административных правонарушениях
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковских попрошаек станет проще штрафовать после внесения поправок в региональный закон.Псковских попрошаек станет проще штрафовать после внесения поправок в региональный закон.Фото: Сергей ГАПОН
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- Каждый из нас сталкивался с этим явлением, - начинает рассказ Андрей Корнев, именно ему принадлежит предложение о внесении уточнения в областной закон о наказании за попрошайничество. - На рынках, привокзальных площадях, у входа в храм… Неприятно, когда человек, который даже не производит впечатление нуждающегося, просит у вас деньги.

«На лечение ребенка», «на восстановление дома после пожара», «на билет домой» - это далеко не полный перечень пояснений, которые звучат от попрошаек. Иногда они так и пишут на картонках. Но есть и те, кто идет дальше: «на взятку преподавателю», «на бухло». Но ведь пристают и с другими предложениями. Например, предлагают погадать или снять порчу, что-то купить, а то и снять барышню на ночь. Навязчивые, бесцеремонные, наглые - это лишь немногие эпитеты, которыми награждают таких попрошаек прохожие.

БЫЛА ПРОБЛЕМА

- Санкции в отношении попрошаек уже и ранее были предусмотрены в законе об административных правонарушениях на территории Псковской области, - поясняет автор инициативы. - Но они не работали.

Разговор об этом зашел на одной из сессий Великолукской городской Думы. Полицейские докладывали о работе. И тогда же от парламентариев прозвучали вопросы, вот, мол, к жителям Великих Лук все чаще пристают на улицах города, попрошаек стало очень много, отчего же ничего не предпринимается?

- Выяснилось, что норма, прописанная в областном законе, четко не раскрывает суть попрошайничества, это и не позволяет привлекать по данной статье, - уточнил Анд­рей Корнев.

Законодательную инициативу предложил депутат Андрей Корнев. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законодательную инициативу предложил депутат Андрей Корнев.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В результате совместно со стражами правопорядка была проанализирована законодательная база других регионов, тех, где такая норма работает. Опираться решили на Кодекс города Москвы.

ЗА ЧТО ТЕПЕРЬ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

- Прежде предполагалось в Псковской области привлекать к ответственности за попрошайничество и приставание для гадания, - отметил депутат. - Теперь перечень расширен.

Проектом закона, который был составлен с опорой на опыт коллег, предусмотрены наказания за «приставание к гражданам в общественных местах, выразившееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг в общественных местах».

Размер штрафа уже ранее был установлен - от 500 до 1000 рублей. Он не будет пересматриваться.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

Изменения в региональный закон об административном наказании могут быть внесены уже на ближайшей сессии Псковского областного Соб­рания депутатов. Но на этом работа не будет прекращена.

- Для того чтобы полиция общественного порядка была правомочна составлять протоколы и впоследствии передавать их мировым судьям, необходимо еще соглашение между УМВД России по Псковской области и администрацией региона, - уточнил Андрей Корнев. - Данный документ наделит сотрудников полиции и органы местного самоуправления соответствующим правом. Иначе все может получиться как с законом «О тишине», когда, казалось бы, закон есть, но стражи правопорядка могут его применить, если протокол составят сотрудники органов местного самоуправления.

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