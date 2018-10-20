ТОП-7 красивых мест Пскова для любителей осенних пейзажей

20 Окт. 22:45 2018-10-20T23:03:46+03:00

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Осень очаровательна по-своему. Это любимое время года поэтов, романтиков и мечтателей. Оно и понятно - яркие краски листвы, запах осенней свежести, первые заморозки. В этом есть определенная прелесть. Люди остывают от жаркого лета, закутываются в уютные пледы с чашкой горячего чая и с книгой в руках. Но приближаются выходные, а это не время для осенней меланхолии. Так что возьмите фотоаппарат и отправляйтесь в город делать свежие кадры для фотоальбомов. «Комсомольская правда – Псков» подскажет 7 лучших мест, для отличных осенних снимков в багряной и золотой листве. Семерку лидеров выбрали жители областной столицы в ходе голосования.

Одной из главных достопримечательностей Финского парка стали утки. Они выходят на берег и бродят за гулящими по дорожкам горожанами.Фото: Алексей Потапов

ФИНСКИЙ ПАРК

Или парк Куопио. Это место радует глаз псковичей и гостей города в любое время года. Но именно осенью парк преображается. Яркая листва деревьев становится золотой рамой для русла реки Псковы. Открывается вид на скалистую Гремячую гору, на которой возвышается таинственная, окутанная легендами, башня. Чуть дальше можно увидеть церковь и руины палат XVII века. У Финского парка многовековая история, уходящая в лета. Мало кто знает, что раньше парк был жилым островком. Сейчас об этом напоминает только маленький пешеходный мостик через заболоченную протоку и две усадьбы тех времен. В парке можно сделать отличную фотосессию. На это место стоит обратить внимание влюбленным парам. В Финском парке витает романтическая атмосфера. А максимальная концентрация романтики наступает ближе к вечеру, когда солнце начинает заходить за горизонт и возникает игра теней. Это идеальное место для первого свидания и для фото в стиле Love Story. Также Финский парк подходит для семейных пар с маленькими детьми, там и детская площадка имеется, и много дружелюбных уток. Лучшие кадры для семейного фотоальбома можно сделать в первой половине дня. Когда солнце достигает зенита.

Дендрариум - молодой парк, который становится воздушным и одновременно золотым в осенние месяцы.Фото: Алексей Потапов

ДЕНДРАРИУМ

Вот где поистине открывается все буйство осенних красок. Только представьте: тишина, солнечные переливы на пруду, зеленая травка с пожелтевшей листвой… Можно присесть на лавочку и полюбоваться пейзажем. Единственное, кто может потревожить покой, так это милые утки, которые ненавязчиво составят компанию. Картина вырисовывается поэтичная, согласитесь. Вероятно, именно в такие моменты наведывается муза к творческим людям. Дендропарк подходит для фотосъемки чувственных натур: поэтов, писателей, духовных людей и людей искусства. Утонченные личности любят уединение, и его они могут найти в Дендропарке. Фотографы могут сделать сильные снимки задумчивых поэтов, читающих писателей и мечтающих художников. Парк также подходит для молодых мам, которые смогут погулять на воздухе в тихом и спокойном месте, чтобы ничто не потревожило сон малыша.

Золотая набережная - если вы ищите ее на карте, то там она названа как Советская.Фото: Алексей Потапов

ЗОЛОТАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Чудесный прогулочный парк, из которого открывается прекрасный вид на сердце Пскова. По другую сторону реки возвышается древний Кремль, который окружен мощными стенами с внушительными башнями. Смотря на это, невольно погружаешься в историю города. Золотая набережная находится в историческом центре Пскова. Это красивое место, а октябрь добавляет в картину насыщенную палитру красок. На фоне зданий, напоминающих застройку первого десятилетия 20 века, можно сделать оригинальные снимки, чтобы пополнить свое портфолио. На это место стоит обратить внимание и молодежи. Золотая набережная отлично подходит, чтобы сделать там селфи и обновить аватарки в социальных сетях.

НАБЕРЕЖНАЯ У КРЕМЛЯ

Псковская набережная вполне обоснованно заняла 4-е место в списке ТОП-7. Это место обустроено на высоком берегу реки Великой и проходит вдоль стен псковского Крома. На набережной можно сделать теплые, солнечные кадры. А если хочется загадочных, тенистых снимков, можно спрятаться от солнечных лучей под золотистые кроны деревьев. Это место подходит для прогулки людей почтенного возраста, которые могут устроить себе фотосессию воспоминаний в стиле «тогда и сейчас». Это будет интересно и для самой пары, и для их детей и внуков. Ведь за время, которое они вместе, столько всего изменилось в них самих и в самом городе. Внуки смогут увидеть, каким был Псков раньше, какая была набережная, какими были их бабушка и дедушка в молодости. А пара с ностальгией будет предаваться воспоминаниям.

Набережная реки Великой у стен Кремля в Пскове.Фото: Алексей Потапов

У ТРОИЦКОГО СОБОРА

Троицкий собор - сердце псковского Крома. Если хочется окунуться в историю, почувствовать связь времен, то необходимо посетить это место и прогуляться по территории Кремля. Туристам обязательно нужно сфотографироваться на фоне перси – передней стены Крома. А также запечатлеть памятную композицию в честь Ледового побоища, Довмонтов меч, щиты и колокола. Далее следует пройти в великие ворота под иконой и идти по захабу (тесный коридор, в котором нападающие оказывались в ловушке под перекрестным огнем защитников крепости – Ред.) до Вечевой площади. На этой площади раньше собиралось народное Вече, а сейчас там памятный крест на месте Благовещенского собора. За Троицким собором ухоженный парк, дом причта и гостевой дом, окруженные надежными стенами Крома. В этом месте креативные люди могут сделать историческую фотосессию, надев соответствующую одежду и используя атрибутику прошедших столетий. Таких снимков точно ни у кого не будет.

Летний сад - это место уединения и тишины.Фото: Алексей Потапов

ЛЕТНИЙ САД

Летний сад - одна из самых больших зеленых зон в Пскове. Там посажены кленовые, липовые и тополиные аллеи. Кроме того, в этом месте растут редкие деревья и кустарники, которых в Пскове больше не встретишь. Например, черемуха Маака, маньчжурский орех, айва японская, красный клен и другие редкие насаждения. Осенью это место еще более красиво, такое буйство красок - самое подходящее место для фото с опавшей листвой. В Летнем саду также можно прогуляться с детьми, покататься с ними на аттракционах, в общем, наполнить детский фотоальбом воспоминаниями. Тем более приближаются осенние каникулы. Поэтому «Комсомольская правда – Псков» рекомендует сделать семейную фотосессию в Летнем саду, пока не наступил холодный период сырости и серости.

Кутузовский парк в Пскове находится между зданиями администрации области и театра.Фото: Алексей Потапов

КУТУЗОВСКИЙ САД

Небольшой парк площадью в 1 гектар - особенное место в центре Пскова. В Кутузовскому саду приятно посидеть в выходной день или во время обеда, чтобы привести мысли в порядок или почитать книгу. Сад также хорошо подходит для студентов, которые бегут из одного корпуса университета в другой. Там можно сделать передышку, выпить кофе или повторить материал к паре. Этот парк занимает почетное 7-е место в ТОПе, а это значит, что его непременно следует посетить в ближайшие выходные. Для этого необходимо взять друга, фотоаппарат и отличное настроение для позитивной фотосессии. В последние теплые деньки перед приближающейся зимой необходимо пополнить Инстаграм осенними кадрами, чтобы в сложный период сессии мысленно переноситься в спокойные октябрьские деньки.