Журналисты «Комсомольской правды – Псков» стали дипломантами всероссийского конкурса «Вызов - 21 век»

19 Окт. 19:41 2018-10-19T19:43:59+03:00

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Авторы «Комсомольской правды – Псков» Владимир Кольцов и Анастасия Анпилогова стали дипломантами конкурса «Вызов - 21 век». Он проводится при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Как передает корреспондент «Комсомолки», победителей определили в четырех номинациях: «Вызов – Год добровольца», «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения», «Вызов – политика и экономика», «Вызов – портрет современника». Всего на конкурс поступило 503 работы от молодых авторов. В шорт-лист включили лишь 100 из них. Тринадцать экспертов оценивали материалы журналистов по десятибальной системе. После этого выводился средний балл. Так и были определены победители и лауреаты.

19 октября для сильнейших молодых авторов России в Гостином дворе в Москве прошел семинар, секции на котором вели преподаватели Московского государственного университета.

Затем состоялось награждение в одном из корпусов гостиничного комплекса «Измайловский».

Псковичи завоевали награды в номинации «Вызов - год добровольца».

В конкурсе "Вызов - 21 век" псковичи стали лауреатами в номинации "вызов - год волонтера".Фото: Владимир Кольцов

- Было приятно общаться с воодушевленными людьми, которые занимаются любимым делом, несмотря на трудности, - отметила в своем ответном слове Анастасия Анпилогова, ставшая лауреатом конкурса. - Помогать людям очень важно. Хотелось бы, чтобы волонтерское движение в Псковской области активно развивалось.

- Большая честь, что наши работы о добровольцах попали в шорт-лист конкурса, - поделился своими впечатлениями Владимир Кольцов. - На семинарах нам удалось пообщаться с экспертами и коллегами, обменяться опытом. Для себя я вынес несколько идей, которые попробую реализовать в своей работе.

СПРАВКА «КП»

Эксперты отметили работы журналистов «Комсомолки» о волонтерах Псковской области. На протяжении года авторами были подготовлены десятки материалов об акциях, проводимых в регионе, о традициях в волонтерских организациях, о семьях и династиях волонтеров.