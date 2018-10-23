2018-10-23T14:03:39+03:00
Общество

Голосование в псковском фотоконкурсе «Котябрь - 2018»

Читатели «Комсомолки» определят самого красивого котика, который станет символом этой осени
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Читатели "Комсомолки" выберут лучшего кота осени 2018 года. Фото: Дмитрий Мержанов.Читатели "Комсомолки" выберут лучшего кота осени 2018 года. Фото: Дмитрий Мержанов.
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С небольшой задержкой, но мы начинаем голосование за самого красивого кота Псковской области.

На участие в фотоконкурсе «Котябрь» подали заявки около 130 псковичей и жителей области. Всех участников объединяет одно - любовь к семейству кошачьих. Именно поэтому в редакцию «Комсомольской правды - Псков» поступило 125 снимков умилительных питомцев. Во время голосования читатели выберут самого красивого котика - символ этой осени.

Само голосования проходит на сайте издания «Комсомольской правды - Псков». Продлится оно две недели, с 22 октября по 4 ноября включительно. Проголосовать за понравившегося питомца можно один раз в сутки, для этого достаточно лишь нажать на сердечко на его фото.

ПРИЗЫ

По итогам голосования определятся три победителя. Призеры получат сертификат на бесплатный первичный прием и 15 % скидку на последующие посещения ветеринарной клиники «Любовь и забота» в течение года. А также, сертификат на бесплатные услуги красоты для животных в салоне «GROOM ROOM».

Магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа» подарит победителям конкурса шампунь и шампуневые полотенца, домик-когтеточку, итальянскую когтеточку и три дисконтные карты постоянного покупателя.

Кроме того, призеры выиграют бесплатный сертификат на услугу по уходу за шерстью зверька в салоне стрижек собак и кошек «Городской стиль». И комплексную вакцинацию домашнего питомца от ветеринарной клиники «Юрлемат».

КСТАТИ

Положение о фотоконкурсе «Котябрь» читайте здесь.

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