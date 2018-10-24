«Если бы в машине сидел ребенок – была бы трагедия»: Дерево рухнуло на автомобиль молодой семьи у здания детского садика в Пскове

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-24T10:55:21+03:00

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Ранним утром 24 октября в Пскове в Музейном переулке на легковой автомобиль рухнуло дерево.

- Я каждое утро привожу ребенка в садик, - рассказал, едва справляясь с волнением, молодой отец Максим Козловский. – Ребенку 4 года. Обычно паркуюсь на стоянке. Потом с женой едем на работу. В этот раз, слава богу, ребенка отвели в садик раньше, чем все случилось…

Улица, о которой идет речь, хоть и небольшая, но довольно примечательная. Рядом садик, хоспис, музей, лицей. Каждый день сюда прибывают туристические автобусы, родители привозят детей на занятия. Не так давно по-соседству делали ремонт дороги. Можно было бы предположить, что это горе-работники повредили корни дерева и оно не выдержало нагрузок, упало после дождя. Но нет. Очевидцы уверяют, что ремонт здесь ни при чем. Тополь стоит далеко от проезжей части. Просто он старый. По месту надлома видно, что древесина внутри ствола вся сгнила.

- Только мы с женой Ириной сели в машину и тронулись с места, как на машину упало дерево. Если бы оно падало перед капотом, я бы среагировал и удалось бы избежать таких повреждений, - посетовал максим Козловский.

В Музейном переулке часто паркуются автомобили: родители привозят детей в садик и в лицей, здесь же останавливаются туристы.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Однако дереву было видней. Оно грохнулось прямо на крышу автомобиля. Будь тополь потяжелее, так и машина была бы разделена на две аккуратные части. Сучья пробили стеклянную крышу и впились в детское сиденье, закрепленное в салоне.

- Если бы в машине сидел ребенок – была бы трагедия, - повторяет владелец искореженного БМВ.

А ведь семья Козловский ни разу не попадала в ДТП, никогда даже свидетелями не были падения деревьев. Будто провидение берегло. Не в этот раз. Хотя, раз ребенка успели отвезти в садик, и он не пострадал, то, скорее всего, ангел-хранитель все же есть.

Сами Максим и Ирина не пострадали. Дерево рухнуло на салон как раз за их спинами.

Дерево пробило крышу автомобиля и задело детское кресло, стоявшее в салоне. Псков, 24 октября.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Машина застрахована, конечно, но по ОСАГО. И это не страховой случай, - заметил владелец автомобиля. – Придется идти в суд и требовать у городских властей компенсацию.

Максим добавляет, что на территории возвышаются еще около 10 таких же опасных деревьев, грозящих в любой момент упасть.