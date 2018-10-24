2018-10-24T14:46:27+03:00
Общество

С кисточкой и краской на битву с наркотиками

В Псковской области молодежь регулярно выходит в рейды, чтобы убрать с фасадов домов объявления о продаже опасных веществ
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Молодежные активисты уже не первый раз выходят на борьбу с граффити на стенах. Фото: из личного архива Владимира Яковлева.Молодежные активисты уже не первый раз выходят на борьбу с граффити на стенах. Фото: из личного архива Владимира Яковлева.
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Черная краска на светлой стене жилого дома видна издалека. Люди постарше не сразу поймут, что это за знаки. Дурачится кто-то, подумают. Да и пройдут мимо. А вот для молодежи набор букв и цифр - это адреса, по которым можно найти в социальных сетях предложения о покупке наркотиков.

Больше всего от таких надписей страдают здания в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

- Управление выносит предписание управляющей компании устранить данные надписи. Но не всегда это делается. Потому и организуются рейды с участием волонтеров, - уточнила начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-профилактических операций, административной практики и противодействия наркопритонам Ольга Мирвалиева.

Волонтерами становятся, как правило, студенты.

- Второй год я являюсь волонтером антинаркотического движения, - рассказала Кристина Быстрова, студентка ПсковГУ. - Когда-то я увидела объявление о наборе волонтеров и пришла на первое занятие. Сейчас такие встречи проходят каждую среду. На занятиях нам рассказывают о вреде наркотических средств, учат проводить мероприятия с привлечением добровольцев.

Участниками рейдов неоднок­ратно становились не только студенты, но и члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании. Прошел он в Пскове на улицах Гражданской и Советской Армии. С кисточками вышли 13 молодых ребят. На то, чтобы закрасить объявления, ушло 9 литров краски.

- Некоторые граждане обеспокоены тем, что цвет краски, которым мы закрашиваем надписи, не всегда совпадает с цветом фасада дома. Не всегда удается подобрать нужную краску, - отметил член Молодежного парламента Мурат Мамедов. - Мы просим у жителей города понимания - здоровье нации важнее.

В этот же день подобная акция проводилась членами Молодежного парламента в Острове.

- Чаще всего такие надписи появляются вблизи образовательных учреждений, в местах с высокой проходимостью. Рисуют их нередко под табличками с адресом, - рассказала Ольга Мирвалиева. - Наносят в темное время суток, с использованием трафарета, делают это довольно быстро, и задержать авторов таких рисунков сложно. Но, надо заметить, надписей с рекламой наркотиков в регионе становится все меньше.

Как рассказал член Молодежного парламента Владимир Яковлев, молодежь ведет гражданский и общественный контроль.

- Надписи с рекламой канала, специализировавшегося на продаже наркотиков, появились в конце августа на стенах Окольного города по улице Свердлова, неподалеку от монумента Городу воинской славы, - отметил он. - Я обратился в госкомитет по охране объектов культурного наследия.

В ведомстве сообщили, что Службой благоустройства города вандальная надпись была устранена, и сделано это так ювелирно, что ни один прохожий и не скажет, была ли там когда-то уродливая надпись.

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