2018-10-24T15:12:16+03:00
Общество

Канава преткновения в Загорицах

Жители небольшой псковской деревеньки не смогли мирно разрешить конфликт, пришлось обращаться за помощью к депутатам Псковского областного Собрания
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
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Засыпали одну канаву, а урожай смыло с 30 участков.Засыпали одну канаву, а урожай смыло с 30 участков.Фото: Александра МУРОМСКАЯ
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Два года нет покоя у жителей деревни Загорицы. Начиналось все с мелиоративной канавы между участками. Выкопана она была давно. Как рассказали в администрации Писковичской волости, она есть даже на картах 1950 года, когда на этом месте находилось совхозное поле. Созданная руками человека канава позволяла отводить воду с участка. Например, весной во время таяния снега, летом в период сильных дождей и тем более осенью. А потом землю в этом месте стали выдавать в аренду. И на поле то тут, то там прилепились жилые домики.

До поры до времени все было очень даже ничего. Канаву чистили силами местных жителей. Вода уходила. В подвалах было сухо. Но потом один из участков достался новому арендатору. И ему эта канава не понравилась. Взял он да и засыпал водосток.

И летом прошлого года, когда в августе на регион обрушились сильнейшие ливни, вода буквально смыла всю морковь, свеклу и капусту с участков, а картошка сгнила еще до сбора урожая. Некуда стало уходить лишней влаге из земли. В подвалах запахло сыростью. Пострадали около 30 дворов.

ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК

В волости отмечают - протяженность канавы всего 665 метров. Кажется, такая мелочь. Но именно из-за этой мелочи многие соседи перестали общаться друг с другом.

- Весной этого года ко мне обратились жители Загориц, - рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников. - Проблема изначально была в несогласованности действий между госкомитетом Псковской области по имущественным отношениям и волостью. Комитет давал участки в аренду даже тогда, когда администрация волости была против, предвидя дальнейшее развитие событий. Новый арендатор тоже смекнул, что территория проблемная, и участок перепродал. А последний владелец канаву для водоотведения засыпал и поставил там фундамент для бани.

Стали соседи разбираться в вопросе, кажется, даже договорились, появилась еще одна канава, в обход. Но вот беда, владелицы примыкающего участка возмутились. Они даже под ковш экскаватора бросались, только бы технику остановить, а потом яблоками засыпали канаву.

А позднее одна из женщин возмутилась тем, что на ее участок, как она уверяла, выгрузили грунт из траншеи. Где это видано? Вновь назрел конфликт. Теперь уже женщина подала в суд на своего соседа, который взялся канаву выкопать.

ПРИБАВИТЬ ИЛИ ОТРЕЗАТЬ

Во время разбирательств всплыл еще один неприятный сюрприз. В прежние времена между участками оставляли небольшие куски земли для проезда техники, например, чтобы навоз привезти на огород. Получалось, что вокруг канавы территория никому не принадлежала. И вдруг оказалось, что в данном случае грунт выгрузили не на такой свободный участок, на частную территорию. Потому что владелица оплатила межевание и прибавила себе немного земли. Глава волости Ирина Недокус попыталась найти концы, а ей посоветовали идти в суд.

Как пояснил Владимир Яников, специально для решения этого вопроса на 1 ноября назначены общественные слушания.

- Чтобы снять споры, мы должны выделить кусок земли, где будет проходить водоотводная канава. В госкомитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области проект изменений в правила землепользования и застройки подготовлен, - сказал депутат. - Документ направлен в прокуратуру на согласование. Но, прежде чем принимать проект приказа, нужны публичные слушания. Таковы требования закона.

- К 9-10 ноября мы будем готовы утвердить приказ, и можно будет сформировать участок с соответствующим видом использования, - пояснил председатель госкомитета Андрей Михеев.

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