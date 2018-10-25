Зачем помогать другим

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-25T10:57:58+03:00

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Часто так бывает – идешь по улице и видишь людей, которые что-то раздают. То ленточки георгиевские накануне Дня Победы, то брошюры о том, чьи имена носят улицы городов и поселков региона. Вы никогда не задавались вопросом, кто эти ребята, и что их толкает заниматься такой работой?

2018 год официально объявлен Годом волонтера. В Псковской области действуют 13 добровольческих организаций и объединений. Основные направления их деятельности: волонтерство Победы, социальное, событийное, медицинское, культурно-просветительское, экологическое волонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях.

Как рассказали у государственном управлении образования Псковской области, а именно это ведомство координирует работ волонтеров в регионе, волонтерские группы сегодня есть при многих учреждениях образования, молодежных организациях. По самым смелым подсчетам, сегодня волонтерской деятельностью занимаются более 20,5 тысяч человек. Возраст этих людей самый разный – от 8 лет до 55 и даже старше.

- Сегодня волонтеры Псковской области стали неотъемлемой частью многих процессов и реальными помощниками власти в решении социально-значимых вопросов, - убежден губернатор Михаил Ведерников.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Заняты 343 добровольца. Самому юному – 14 лет, а старшему – 84 года.

Координатор молодежных проектов регионального отделения Красного Креста Андрей Иванов. Фото: пресс-служба регионального отделения Красного Креста.

Координатор молодёжных проектов псковского регионального отделения Красного Креста Иванов Андрей:

– Год волонтёра нужен потому что сейчас людей, желающих безвозмездно помогать на постоянной основе, – недостаточно. Поэтому в 2018 году мы на 80 % увеличили количество мероприятий, на которых призываем примкнуть к добровольцам. Каждый находит в волонтёрской деятельности что-то своё. Для людей зрелого возраста – это, в первую очередь, самореализация. Такое занятие помогает им как наладить или укрепить связи, так и сделать доброе дело, что для людей старой закалки ещё приоритетно. Студентов же, помимо добра и общения, прельщают различные добавки к стипендии. Однако юношей и девушек, которые приехали в Псков из районов, всё-таки больше привлекают новые знакомства. Жители среднего возраста предпочитают делать благие дела из-за каких-то личных внутренних потребностей. С помощью неравнодушных людей нам и удаётся проводить социально-полезные мероприятия: встречи с ветеранами, мероприятия по профилактике вич-инфекций и посвящённых вреду табака и алкоголя и другие.

Основные мероприятия:

«Дерево детских желаний» (к Новому году 60 – 70 дети из малоимущих семей пишут деду морозу, а организация собирает средства на эти подарки), «Собери ребёнка в школу (к 1 сентября организация собирает школьные портфели, покупает школьную и спортивную форму детям из малоимущих семей), «Подарки бабушке» (к Новому года и Рождеству (примерно на 25 декабря – 7 - 9 января) одиноким пожилым людям одного из интернатов дарят средства личной гигиены и сладости), «Урожай бабушке» (осенью дарят маломобильным людям овощи и фрукты с дачных участков), «Марафон здоровья» (24 марта учащиеся школ разных районов области участвуют в эстафете с призами), «Весёлый Витамин» (сбор вкусностей для детей детского сада №3 «Жемчужинка»).

ВОЛОНТЕРЫ МОЛОДОЙ ГАНЗЫ

Подготовлено около 100 волонтеров. Все они будут помогать иностранным делегациям во время проведения международного праздника в областной столице. Подготовку проходят на базе «Псковского городского молодежного центра».

Замдиректора городского молодежного центра Олеся Назарой. Фото: пресс-служба молодежного центра Пскова.

Заместитель директора городского «Молодежного центра» Олеся Назарой:

- Самое главное, что получают волонтеры – знание истории своего города, умение работать с иностранными делегациями. Это даже важнее, чем участие в празднике. Но роль волонтера на ганзейском празднике очень важна, потому что его эмоции и доброжелательность останутся в памяти иностранного гостя дольше, чем какие-нибудь даты и детали. Именно поэтому придание понятию волонтерства федерального статуса помогает в подготовке добровольцев. Появилась возможность выделять средства на их подготовку, дополнительно их поощрить. Раньше позиция волонтера была очень шаткая. Их воспринимали как бесплатных рабочих. Добровольческий труд использовался варварски. Сейчас отношение меняется. Например, мы лучших волонтеров молодой Ганзы планируем отправить в поездку в Порхов, где открылся музей Ганзы. Можно сказать, что год волонтерства сыграл нам на руку. Общество должно уважать труд добровольцев. Ведь они находят время, чтобы сделать этот мир лучше. Хочется, чтобы в Псковской области открылся центр по подготовке волонтеров, это бы придало добровольческому движению новый импульс.

ОТРЯД ПСКОВГУ «ТИМУРОВЦЫ»

В отряде 30 человек. Все студенты Псковского государственного университета.

Председатель профкома студентов ПсковГУ Алёна Козлова. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Председатель профкома студентов Алена Козлова:

- Проведение года волонтеров - это одна из форм стимулирования. В этом году также вступил в силу федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Думаю, благодаря подобным мероприятиям волонтеры стали занимать не последнее место в обществе. Если раньше они всегда оставались «за кадром», то сейчас о них стали больше говорить. Я стала волонтером, потому что они оказывают общественно важную помощь. Для них это способ себя реализовать, набраться опыта. И дело абсолютно не в деньгах. Для добровольцев важно чувствовать себя нужными. За этот год, лично в нашем отряде, мало что изменилось. Мы сейчас обеспокоены написанием и публикацией книжек о волонтерстве, о работе ребят. К концу года планируем выдавать эти книжки участникам отряда. Также мы надеемся, что волонтерский стаж начнут засчитывать для пенсии и будут официально прописывать. Об этом давно уже говорят, но пока не реализуют. Стать волонтером по работе с людьми почтенного возраста достаточно тяжело решиться, это не собачек выгуливать. Работа с такими людьми требует большой ответственности и подготовки. Мы проводим обучающие тренинги для «новобранцев», важно, чтобы ребята понимали, что они делают, хотели это делать и не ждали ничего взамен. Если кто-то из тимуровцев устал, «сломался» - такое бывает, мы его всячески поддерживаем, подбадриваем. Стать волонтером может каждый, главное выбрать интересное для себя направление. Они не обязаны быть универсальными. В первую очередь у них должно быть доброе сердце, желание помочь и не ждать в ответ, что ты что-то получишь.

Основная работа:

Помощь пенсионерам, узникам, людям, которые сами уже физически не могут справляться с домашними делами. Тимуровцы убираются в квартире, моют окна, выколачивают ковры, чинят что-либо, готовят, если это необходимо. За продуктами или оплачивать счета волонтеры не ходят, это прерогатива социальных работников. То есть тимуровцы никаким образом не касаются финансов.

Помимо основного направления - оказание социально-бытовой помощи - ребята также принимаю участие в различных акциях, проводят концерты для пенсионеров, организуют совместные поездки.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ»

Количество волонтёров варьируется от 20 до 40. Их средний возраст: 16 – 20 лет.

Председатель регионального отделения союза спасателей Николай Сучков. Фото: из личного архива.

Председатель совета Николай Сучков:

– Наша организация обучает желающих, как организовать безопасность жизнедеятельности. Главный вектор – первая помощь пострадавшим. За средства от грантов Псковской области, которые наше отделение выиграло, мы купили необходимое оборудование. Кроме того, на вооружении манекены и видеоархивы. Наша основная программа для волонтёров называется «Первая помощь». В сентябре – ноябре мы набираем добровольцев, а в другие месяцы проводим занятия по первой помощи. Занятия проводим в школах как Пскова, так и области, начиная с 5-6 классов так как для первой помощи нужны осознание и физические силы. Летом выезжаем в лагеря отдыха и там по 4-5 часов с волонтёрами консультируем отдыхающих. Мы учим волонтёров, как поступить, когда человек теряет сознание, как делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, как правильно перемещать пострадавшего и так далее. Волонтёров учат сотрудники пожарных и спасательных служб. С волонтёрами из медицинского колледжа будем дежурить на Ганзейских днях. Добровольцы, а их планируется 40 – 45 человек, на медицинских постах смогут дать нужную таблетку, измерить давление, подсказать. В октябре – ноябре в планах – зарегистрировать на базе сельскохозяйственного колледжа (в Крестах) корпус спасателей, где добровольцев научат как первой помощи, так и действиям при ЧС, ликвидации пожаров. Волонтёры смогут облегчить труд пожарных или спасателей тем, что смогут своевременно что-то подать, поднести. А если говорить про Год волонтеров, убеждён, что большая часть людей стали бы отличными волонтёрами, если им нормально всё объяснить. Думаю, многие бы не отказались помочь другим. В обратное я верить отказываюсь!

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

Вместе с молодежной организацией «Вечевой орден» они сформировали псковский волонтерский корпус. В целом получается около 600 волонтеров на территории региона.

Координатор регионального отделения "Волонтеров Победы" Екатерина Родина. Фото: из личного архива.

Координатор регионального отделения «Волонтеров Победы» Екатерина Родина:

- В год волонтерства мы занимаемся как традиционными проектами, например, «Бессмертный полк», так и новыми проектами. Один из них – «Великие имена России». Добровольцы нашего движения будут задействованы в голосовании за название аэропорта в Пскове. В Псковской области при содействии движения «Волонтеры Победы» прошел и первый форум добровольцев. На данный момент волонтерский корпус Псковской области охватывает Псковский, Печорский, Невельский, Дновский и Палкинский и другие районы. Все они постоянно находятся на связи. Уже разработана и произведена часть символики, проходят самые разноплановые мероприятия. Я давно уже являюсь координатором проектов и организатором большого количества мероприятий. Работа с волонтерами, организация условий труда, разработка систем мотивации и поощрения - большая ответственность и, одновременно, возможность испытать в несколько раз больше позитивных эмоций от работы с активными ребятами. Стать волонтером в наше время достаточно просто – нужно присоединиться к организации, внутри которой основательно развивается волонтёрское направление, заранее проверив компетенции его координаторов.

ВОЛОНТЕРЫ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ПОЛИСТОВСКИЙ»

Обычно волонтеры приезжают небольшими группами. Работы проводятся по различным направлениям - фото и видео съемка, благоустройство территории, работа с детьми, например, организация детских экологических походов.

Руководитель отдела по экологическому просвещению и туризму Елена Перова. Фото: пресс-служба заповедника "Полистовский".

Руководитель отдела по экологическому просвещению и туризму Елена Перова:

- Приезжают группы людей по 3-4 человека, которые предварительно записываются, в зависимости от их предпочтений. Если, например, волонтеры-фотографы, то и по 6 человек приезжали. Есть работы, которые не требуют приезда, они работают удаленно, например, по дизайну - это подготовка рисунков и разработка проектов, которые мы в дальнейшем используем в сувенирной продукции и в полиграфических материалах. У нас почти все работы не требуют большого количества людей. К тому же бывает, что возникает сложность с транспортировкой. Летом были иностранные волонтеры, группой в 16 человек из разных государств - Бразилия, Колумбия, Турция, Пакистан, Франция, Чехия и другие. Они прибыли от организации «Айсик». Помогали с оформлением музея деревенского быта в деревне Гоголево и с благоустройством заповедника. Большинство волонтеров молодые 20 -25 лет. Есть и постарше, это в основном фотографы. Волонтеры охотно откликаются на просьбу помочь и, как правило, все направления мы закрываем.

Я думаю, что Год волонтеров проводится для привлечения внимания к этой деятельности как со стороны тех, кому нужна помощь, так и для тех, кто хочет стать волонтером. Для общества это важно. Волонтерское движение набирает обороты в нашей стране, эта деятельность становится популярной. Их помощь очень ценна. Мы приглашаем людей, где их помощь действительно востребована, или где не хватает собственных ресурсов. Но при этом мы стараемся, чтобы и им было комфортно. Мы обязательно выезжаем с ними на наши природные экскурсии, наглядно все показываем. Чтобы люди приезжали не просто поработать, а прочувствовали природу заповедника, и поняли как это важно для него. Безусловно, каждый человек может стать волонтером, все зависит от желания. Из качеств, я думаю, главное - это ответственность. Нам приходилось сталкиваться с обратным примером, когда люди обещают приехать, но не приезжают. А также активное дружелюбие всегда приветствуется. А вообще, чем больше качеств и навыков, тем больше шансов найти дело, которое будет по душе.