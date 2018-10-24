В Острове депутата городского поселения осудили за избиение двух девушек

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-24T18:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Острове депутата городского поселения Аркадия Маркова осудили за избиение двух девушек. Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» одна из потерпевших, мужчину признали виновным по статье 6.1.1 КАП РФ «Побои» и наложили на него административный штраф.

Событие произошло 21 июля в День города, когда Валерия и Елена возвращались домой после праздничного салюта.

- После салюта мы с подружкой погуляли немного и уже собирались домой, когда все это произошло. Я в тот день была на велосипеде, а подруга на машине. Где-то к часу ночи мы пошли к ее авто, чтобы разъехаться по домам. Абсолютно трезвые, - отметила Валерия.

Пока девушки шли к транспорту, одной из них захотелось по малой нужде. Но биотуалеты к тому времени были закрыты.

- Мы решили сходить в кустики, рядом с заброшенным зданием. Дом раньше был жилым, но сейчас он в аварийном состоянии пустует, - сообщила собеседница.

Рядом со зданием, куда пошли пострадавшие, стояла машина. Девушки подумали, что она скоро отъедет, и решили подождать. Пока ждали - увидели, что в подвальном помещении этого дома моргает свет. Из любопытства девушки пошли на мерцание. Тогда-то к ним и подбежал хозяин автомобиля Аркадий Марков. Как позже выяснилось, подвальное помещение, к которому подошли девушки, было в его собственности. Мужчина потребовал, чтобы Валерия и Елена ушли с его территории.

- Он закричал: «Что вам тут надо, уматывайте отсюда, это частная территория». Затем мужчина подбежал к нам. Мы, если честно, испугались, - поделилась Валерия.

После короткого диалога мужчина схватил велосипед Валерии и начал с ним удаляться. Тогда и завязалась потасовка.

- Мужчина начал нас мутузить. Сначала он схватил Лену, я попыталась ее освободить, но это было тщетно. Тогда я увидела, что его машина работает, достала из нее ключи и выкинула их в траву. Это подействовало. Он отпустил Лену, но переключился на меня. Вывернул мне руку так, что я упала на колени, - рассказала жительница Острова.

Схватив Валерию, мужчина начал вызывать полицию. В надежде, что на том конце провода девушку услышат сотрудники органов, она закричала. В это время вторая девушка достала из машины нападавшего видеорегистратор и спрятала к себе в авто. Мужчина кинулся за Еленой, схватил ее за ногу и поволок по земле.

- После наших криков, прибежали парни, тогда он нас отпустил, - вспоминает потерпевшая.

Вскоре после этого приехала полицейские. И нападавшего, и потерпевших отвезли в участок для дальнейших разбирательств. Там девушки написали заявление и прошли медицинскую экспертизу.

- У меня руки и ноги были в синяках. У Лены вся одежда грязная, но синяков нет. Медицинская помощь нам не потребовалась, но психологически было тяжело. После полиции только в пять утра приехали домой. Я два часа ревела после произошедшего, а подружка еще и на следующий день была сама не своя, - сообщила Валерия.

На вопрос корреспондента о том, почему две девушки не смогли справиться с нападавшим, Валерия ответила, что они боялись его спровоцировать на более серьезные действия. Кроме того, Аркадий Марков крепкий мужчина, и им чисто физически было с ним не справиться. Со слов потерпевшей запись с видеорегистратора не приобщили к делу. Сотрудники полиции им сказали, что просмотреть запись не удалось, и вернули регистратор владельцу.

Вчера, 23 октября, состоялся суд по этому делу. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Как сообщила Валерия, на суде Аркадий Марков пытался обвинить девушек, в том, что они хотели его ограбить.

- При этом он и на суде вел себя вызывающе - говорил на повышенных тонах и был агрессивен, - сказала пострадавшая.

На вопрос корреспондента считает ли Валерия наказание справедливым, девушка ответила, что рада хотя бы тому, что его признали виновным.

КСТАТИ

Валерии 40 лет, она работает дизайнером-флористом. Елене 30 лет, девушка трудится в той же фирме на должности заместителя финансового директора.