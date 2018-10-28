2018-10-28T17:08:20+03:00
Общество

НИЧОСИ: Решение проблемы с отоплением в пятиэтажке в деревня Тямша может затянуться до Нового года

В нескольких подъездах многоквартирного дома батареи холодные или еле теплые
Виталий Суриков
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Двадцать дней в одной из пятиэтажек в деревне Тямша нет тепла, хотя отопление дали уже 8 октября.Двадцать дней в одной из пятиэтажек в деревне Тямша нет тепла, хотя отопление дали уже 8 октября.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Официально и окончательно отопительный сезон начался в Псковской области с 8 октября. Именно эта дата была обозначена как последняя, когда в жилых домах по батареям должно было побежать тепло.

Ноябрь уже готовится смениться на октябрь, бабье лето в регионе хоть и затянулось, но уже прошло. В некоторых районах Псковской области уже выпал первый снег. А вот проблемы с отоплением остались. Например, от холода в своих квартирах страдают жильцы одной из пятиэтажек в деревне Тямша.

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВУЕТ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД

Анна Ефимова в мае 2018 года обзавелась своим жильем в этом населенном пунке, находящемся в десяти километрах от Пскова. Конец весны и лето в собственной квартире прошли комфортно. Но вот постепенно стала приближаться осень. Температура как за окном, так и в квартире стала понижаться.

- Всего в Тямше 11 пятиэтажек, мы живем в последней, - расказывает Анна. - В доме четыре подъезда. Здесь и пожилые люди живут, да и детишек по двору бегает обычно много.

Вот начался отопительный сезон, а тепло в батареях не появилось.

- Только в одной комнате батарея еле тёплая, - отмечает Анна Ефимова. - В Теплоэнерго говорят, что тепло в дома пущено. Нужно обращаться в управляющую компанию. А в управляющей компании сказали: «Так как ваш дом самый высокий, то в нем собирается воздух со всего посёлка».

Из беседы с тем, кто живет здесь уже давно стало ясно, что такая ситуация складывается каждый год, хотя за отопление жильцы платят исправно.

- Одна женщина жила в этом доме с самой его сдачи. И она говорила, что ей из-за проблем с отоплением и водой пришлось даже подать квартиру и купить другую, в городе. Она постоянно даже детям в кровать грелки клала в ноги, - подытоживает Анна. - Недавно соседнюю квартиру купила молодая семья с ребёнком. И девушка тоже мне жаловалась, что батареи ледяные .

ТЕПЛО К НОВОМУ ГОДУ

Анна не привыкла бездействовать, поэтому попыталась решить этот вопрос. Первый звонок последовал к поставщику тепла в квартиры. Но на том конце провода люди оказались бессильны в чем либо помочь. Их дело маленькое — тепло пустить, а что в доме твориться должна решать управляющая компания.

В управляющей компании также не обрадовали. Сантехники делают все возможное, но воздух из системы они могут спускать вплоть до Нового года. За это время либо набежит огромная сумма за электричество, если использовать обогреватели, либо дома придется ходить в двух парах носков, трех джемперах, а сверху укутываться пледом. Жить в холодной квартире не хочется.

Попыталась Анна обратиться в интернет-приемную администрации Псковской области. На обращение ей ответили формально: либо подавайте его лично, либо через сервис с ЕСИА. А то вдруг жалоба окажется ложной, а заявитель - фейком. Тогда люди зря время потратят, внеплановую проверку проведут.

КОНКРЕТНО

«Комсомольская правда — Псков» будет следить за развитием событий.

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