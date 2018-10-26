Житель Пскова ищет своего отца в Германии

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-26T17:01:39+03:00

Валентин Коношенко даже спустя много лет надеется найти своего отца или родственников. Фото: Алексей Назаров

Мама вернулась из немецкого плена беременной, а в свидетельстве о рождении мальчику вписали в графу о папе имя крестного

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В 1942 году Машу Коношенко вместе с двоюродной сестрой отправили из украинской деревеньки в Германию. Девушкам пришлось работать на фабрике Мерк в Дармштадте, одной из старейших фармацевтических компаний в мире, основанной еще в 1668 году. Кормили плохо. Но иногда угощали шоколадом. А еще гоняли на работы – в пригороде девушки копали картошку. Кажется, тогда этот немец на Марусю внимание и обратил.

- Вредный был. Приставал. Проходу не давал, - рассказывает Валентин Коношенко, сын Марии.

Немец, судя по всему, и является его отцом. Вот только он о нем ничего не знает.

УТОНУТЬ В БОМБОУБЕЖИЩЕ

Когда к Дармштадту подступали союзники, начались сильные бомбежки. В один из мартовских дней охранники загнали в бомбоубежище работниц фабрики и ушли. От разрывов полопались трубы, и подвальное помещение очень быстро стало заполняться водой. Единственным спасением были ступеньки у самых решеток. Мария стояла на одной из них, едва дыша - так сильно ее сдавили напирающие. Она боялась обернуться в черноту подвала. Там, в глубине бомбоубежища, захлебывались и тонули женщины.

Фабрика в Дармштадте, куда пригоняли работать пленных. Фото: Валентин Коношенко.

Только ночью кто-то открыл замок. Пленницы выбрались и едва отдышавшись, стали осматриваться. Город лежал в руинах. Дома и дворы были пусты. Никакой охраны и солдат. Девушки ходили по улицам и собирали разбросанную одежду, чтобы переодеться в сухое. Натягивали шелковые сорочки, которые чопорные немки надевали под наряды. Маруся с подругами полагали, что это платья по последней моде. В этот момент на улицу выскочил автомобиль. А в нем американские военные. Пролетая мимо испуганных женщин, они бросили им шоколад и рассмеялись. А где же фрицы? Неужели житье на чужбине закончилось и теперь можно вернуться домой?

ПЕРЕСЫЛКА

Женщины стали собирать вещи. Немцы бежали, оставив все свое добро. Мария с сестрой набрали чемоданы: шубы, дорогие наряды, ювелирные украшения. Уж они теперь заживут. Даже дом смогут купить.

У Маруси на фабрике появилась подруга – пожилая бельгийка. Когда стало понятно, что все пленницы вот-вот разъедутся по домам, она позвала Машу с собой.

- Поедем, у меня муж – директор фабрики по производству макарон, - говорила женщина.

А потом на пересыльном пункте союзников звучали предложения получить новое гражданство. Но Мария отказала и подруге, и американцам. Только домой.

Едва они с сестрой оказались на территории, подведомственной советским властям, чемоданы с добром отобрали. А девушек отправили «на проверку». Только в июле 1945 года их отпустили. Остались у Маши на память от Дармштадта только сережки и золотое колечко. Вскоре она обменяла это колечко на хлеб – так тяжело было жить.

НЕПРИКАЯННАЯ ДУША

Еще весной Мария Коношенко поняла, что беременна. В ноябре победного года она родила мальчика. Назвала его Валей. А в свидетельство о рождении отцом ребенка записала крестного – так Валька стал Валентином Павловичем.

Мария Коношенко. Фото: из личного архива Валентина Коношенко.

В деревне жилось тяжело. Ребенок постоянно болел. И очень долго, лет до трех, не мог встать на ноги. Мария решилась поехать на работу в Грузию. В Ткибули тогда строили ГЭС. Она устроилась прачкой. Жить пришлось в бараке. Но зато у Вальки все было. Он даже в школу пошел в год смерти Сталина. А потом стройка закончилась. И Маруся завербовалась на Дальний Восток. Выдали ей на прежней работе документы и деньги. И она с пересадками поехала. Но в вагоне поезда ее ограбили. Что дальше делать?

Спас Валька и его находчивость. На перроне безногий солдат играл на гармошке. Кто копеечку подаст, кто продуктами поделится. Мальчишка пристроился к гармонисту и стал плясать. Денег стали давать вдвое больше. Так на билет и собрали.

«НЕМЕЦКАЯ ШЛЮХА»

Мария устроилась на свиноферму. Однажды приехал ветеринар. В этом мужичке она узнала полицая из родной деревни.

- Ты меня не знаешь, - шикнул он на нее, прижав к стенке.

Это ведь он в 1942 году плеткой Марусю стегал, когда она сбежала, только бы в Германию не ехать. А этот нашел и обратно пригнал. Теперь же стоял перед ней как ни в чем не бывало. Советский гражданин. Хороший человек.

Она так и не решилась никому о нем ничего рассказать.

А вскоре пришло письмо от мамы. Приболела она. Просила вернуться.

Было тогда Вальке 8 лет. Собрала его мамка в дорогу, и они двинулись практически через всю страну на малую родину.

Вот только неласково их встретили. К соседке приехал солдатик, познакомились они по переписке. Вот он одним из первых назвал Марию «немецкой шлюхой». Вальке до того обидно было, что он даже решил с ним подраться, только бы заставить замолчать. Мать прознала об этом и остановила.

ПОИСКИ ОТЦА

А потом Валентин стал свидетелем разговора мамы с теткой. Сидели они тогда за столом. Был какой-то семейный праздник.

- Скажи, Мария, от кого же Валька? – спросила гостья.

- От немца…

Так мальчишка впервые узнал и про то, как мама была угнала к Германию, и про фармацевтическую фабрику, и про приставучего немца. Вот только имя его ни разу не прозвучало.

Повзрослев, Валентин переехал в Псков, женился. А потом забрал к себе и маму. Но в 1974 году ее не стало. А с нею умерла и история отношений пленной украинки и немца.

Валентин Павлович стал писать письма в различные инстанции в надежде узнать хотя бы какие-то детали. В конце 90-х он даже отправил запрос на ту самую фабрику, где работала мама. «Если вы снова приедете в Германию, то мы сердечно приглашаем вас посетить нашу фабрику. Конечно, здесь многое изменилось, но мы сможем вам показать очень много нового, а также кое-что из прекрасных окрестностей Дармштадта», - ответили ему.

Возможно, что-то об отце могла знать двоюродная сестра мамы и ее дочь Шура. Но их следы надо искать на Украине, а поехать туда Валентин Павлович не может. Знает только, что Александра живет в городе Комсомольск.

В его доме хранятся огромные папки с документами. Он до сих пор переписывается со многими организациями и архивами в надежде узнать главное – кто был его отец, и нет ли у Валентина другой родни.