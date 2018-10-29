С 1 января 2019 года в Псковской области изменятся правила вывоза мусора и его оплаты

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-29T13:12:06+03:00

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В Псковской области к работе приступил региональный оператор по обращению с коммунальными отходами «Экопром», который возложил на себя обязанности по вывозу, переработке и утилизации отходов. Уже доставлены новеньких контейнеры для мусора, машины, которые будут перевозить выброшенные коробки, банки, пакеты. Одними из первых изменения на себе почувствуют жители Пскова и Великих Лук, а также Порховского района, который выбран своего рода пилотной площадкой среди районов области и где работа начнется до 1 января 2019 года. А вот полномасштабно и повсеместно компания начнет работать с Нового года.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ

Дмитрий Назаров, управляющий партнер группы компаний «Мехуборка», в состав которой и входит «Экопром», сообщил, что в регионе на юге и на севере области появятся экотехнопарки.

- Технопарк – это площадка, на которой находится полигон и сортировочный завод, - пояснил он.

Дмитрий Назаров, управляющий партнер группы компаний «Мехуборка».Фото: Ирина ПОТАПОВА

Если сегодня в России в среднем перерабатывается около 5 процентов мусора, то в перспективе эта цифра должна достичь показателя в 50 процентов. И благодаря появлению технопарков в Псковской области такая работа начнется уже в ближайшие год - два.

- Сейчас сделан запрос о предоставлении земельных участков. Это должно быть в удалении от населенных пунктов, природных заповедников. Это должно быть в промышленных зонах, - пояснил Дмитрий Назаров.

Подобные технопарки уже созданы компанией и работают в ряде субъектов страны, например, в Саратовской области, в набережных Челнах.

- Компания эксплуатирует более 6 полигонов и трех мусоросортировочных заводов, порядка 20 площадок сортировки, - уточнил эксперт.

При этом регоператор будет привлекать резидентов – местные компании которые по договору с предприятием будут вывозить и сортировать мусор. Так что имеющиеся сегодня в Псковской области компании не уйдут с рынка.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОМПАНИИ

Итак, региональный оператор по обращению с коммунальными отходами ООО «Экопром» входит в группу компаний «Мехуборка». Она была создана еще в 1994 году и сейчас работает на территории семи регионов России.

Если понадобится убрать больше мусора, то и машины для этого будут применяться соответствующие.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Кроме того, будут приняты на работу и около 200-300 человек.На данный момент на территории Псковской области открыт филиал предприятия. А в ближайшем будущем, как заверили в компании, все задействованные организации будут зарегистрированы в Псковской области и станут налоговыми резидентами региона, иными словами, налоги пойдут в местный бюджет.

- Это управленческий состав «Экопрома», это руководитель договорного отдела, бухгалтерия, финансовый отдел, водители, технологи, экологи, - пояснил Дмитрий Назаров.

ТАРИФЫ ПОДРАСТУТ

С 1 января 2019 года изменится и тариф на вывоз мусора. Почему?

Как пояснили в администрации Псковской области, теперь в состав тарифа будут заложены три составляющих: транспортировка, сортировка и размещение на полигоне. Сколько нам предстоит платить, решит не оператор, а госкомитет по тарифам. Рассчитают это из суммы затрат компании на количество проживающих в регионе человек. Сейчас идут аукционы и конкурсы по запросу услуг на сбор и сортировку и размещение отходов. - За вывоз компании в среднем запрашивают от 400 до 500 рублей, за обработку – в Пскове 79 рублей, в Великих Луках – 97 рублей, тариф на размещение – 50-100 рублей за куб, - уточнил Дмитрий Назаров. – Картинка везде разная. На рынке небольшой хаос. Мы хотим ввести единый тариф.

Он добавил, что тариф, без сомнения, немного подрастет и составит около 100 рублей

- Платить будут все проживающие в Псковской области, - отметил собеседник. – В том числе, и сельское население. В сельских поселениях будет договор оферты, который опубликуют в газете. Платить можно будет через Почту России.

То есть дворы обходить не будут, персонально документы составлять не планируется. Но после публикации в местных газетах об установленном тарифе населению станут приходить квитанции об оплате. Платить предстоит ежемесячно из расчета 2 кубометра на человека. Но речь идет только о количестве прописанных по конкретному адресу.