В Гдове состоится торжественное открытие памятника Александру Второму

29 Окт. 18:40 2018-10-29T21:15:25+03:00

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В Гдове 8 ноября торжественно откроют воссозданный бюст Александра Второго. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» настоятель собор в честь иконы Державной Божей Матери, отец Сергий, в воссоздании памятника помогали неравнодушные люди со всего мира.

- На открытие памятника планировал приехать консул Болгарии, также будет администрация Гдовского района и, конечно, местные жители. После церемонии состоится праздничный концерт, выступит духовой оркестр, приедут гости из Пскова, выступят музыканты из Санкт-Петербурга. Во время празднества откроется походная кухня, - сообщил собеседник.

Памятник Царю-освободителю был установлен в 1911 году по инициативе благородных крестьян и помещиков. Но простоял он недолго. Спустя два года после Октябрьской революции по приказу новой власти бюст императора снесли. Остались только две ступени подножия.

- Этот проект - дань благодарности Александру Романову за сохранение гдовской крепости. Именно он своей резолюцией от 1876 года остановил разборку крепостных стен на строительный материал, - рассказал отец Сергий.

Бюст Александра Второго воссоздадут в 30 метрах от прежнего места, в Гдовской крепости, напротив главного собора в честь иконы Державной Божией Матери.

- На прежнем месте его сложно было воссоздать. Пришлось бы вырубать много деревьев, да и место было не совсем подходящее. В 30 метрах от прежнего места бюст Александра Второго гармонично впишется в общую картину, в один архитектурный комплекс, - поделился настоятель собора.

Отец Сергий вместе с приходом взял на себя значимую часть работы по восстановлению памятника, начиная от поиска ресурсов и заканчивая работами на территории крепости.

- Средства на воссоздание бюста собираются со всей страны и даже со всего мира. Мы взяли на себя такую инициативу, начали всех привлекать. Откликались даже в других странах, даже люди иных религиозных взглядов. Соотечественники за рубежом также проделали не малую работу, они набрали сумму на воссоздание самого бюста. Гранитный постамент мы сделали на собственные средства, но глава администрации пообещал покрыть эти расходы. Новый бюст правителя воссоздается с образца работы скульптора Матвея Чижова,- поведал организатор.

На вопрос корреспондента о том, успеют ли завершить работу до 8 ноября, отец Сергий ответил, что все близится к этому.

- Еще неделю назад ничего не было, а мы уже раздавали пригласительные. Но на прошлой неделе мы сделали львиную долю работы - 150 кубических метров насыпного материала, разметили газонную зону и пешеходные дорожки. Непогода не помешала, - сообщил настоятель.

Дата открытия выбрана не случайно. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения русского царя. А 8 ноября день памяти великомученика Димитрия Солунского - небесного покровителя города Гдова.