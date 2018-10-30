Где в Пскове провести осенние каникулы с пользой для ребенка

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-30T09:56:31+03:00

Всегда можно выбраться с ребенком на прогулку по живописным местам областной столицы, если позволит погода. Фото: Ирина ПОТАПОВА

«Комсомолка» подскажет, как сделать каникулы для детей осенью 2018 года незабываемыми

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Наверняка, каждый родитель ломает голову как же отвлечь своего ребенка от компьютера хотя бы на время каникул. Ведь хочется, чтобы долгожданные выходные для детей прошли весело и увлекательно, а главное – с пользой.

«Комсомольская правда – Псков» решила помочь своим читателям и составила программу на весь период осенних каникул. Знакомьтесь.

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Нашествие динозавров в Пскове – выставка «Затерянный мир» оставит незабываемые воспоминания у ребенка. Дети не только увидят оживших доисторических рептилий, но и узнают много интересного об их существовании.

С 27 октября по 18 ноября в «Простории», Иркутский переулок 2. Телефон для справки и заказов билетов: 8 (985) 393-91-00. При покупке билетов до 27 октября стоимость составит 350 рублей.

Если ребенок мечтает быстро собирать кубик Рубика, чтобы удивить своих сверстников и учителей в школе, то обязательно следует сходить с ним на курсы спидкубинга. Логическая головоломка развивает память ребенка, внимание и усидчивость.

Занятия по скоростной сборке кубика Рубика будут проходить с 29 октября по 2 ноября с 14 до 16 часов на улице Кузбасской дивизии, 28 А.

НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В Псковском музее-заповеднике на период ноябрьских выходных пройдут интересные экскурсии и детские интерактивные программы.

В субботу, 3 ноября:

В 12 часов - картинная галерея и Псковский кремль.

В 14 часов - Поганкины палаты и интерактивная программа «Маленькая хозяйка большого дома» в Приказной палате.

В воскресенье, 4 ноября:

В 12 часов - картинная галерея и Псковский кремль.

В 14 часов - Поганкины палаты и интерактивная программа «Старая крепость» в Приказной палате.

В понедельник, 5 ноября:

В 12 часов - Псковский кремль и Поганкины палаты.

В 14 часов интерактивная программа «Как учили в старину» с мастер-классом в Приказной палате.

ТЕАТР

Где, как не в театре приобщить ребенка к искусству, да и самому культурно провести досуг. Псковский драмтеатр предлагает несколько спектаклей.

Почему бы не отправиться на каникулах с ребенком в театр?Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Детективная история в двух действиях «Старик» - 26 октября в 19:00.

По ранним произведение А.П. Чехова «Позвольте вам выйти вон» 28 октября в 18:00.

Драма «Каштанка» 31 октября в 19:00.

Драматическая мистификация «Пиковая дама» 3 ноября в 18:00.

Спектакль мастерской «Гвозди» «Дыня» 6 ноября в 19:00.

Драма «Ионыч» 9 ноября в 19:00.

КИНОТЕАТР

Любимое место и детей, и взрослых. Можно взять ведро попкорна и посмотреть семейный фильм на огромном экране. В дни осенних каникул выходят кинокартины: мультфильм «Смулфорт», комедия «Пришельцы в доме», драма «Человек на Луне», комедия «СуперБобровы. Народные мстители».

ПЛАНЕТАРИЙ

На период осенних каникул Планетарий составил следующую познавательную программу для детей:

«Истории о звёздах» для школьников 6-10 лет 30 октября в 13:00.

«Необыкновенные небесные явления» для школьников от 11 лет 30 октября в 14:30.

«Волшебник – Планетарий» для детей 5-8 лет 31 октября в 13:00.

«Солнце и его семья» для школьников от 11 лет 31 октября в 14:30.

«Рассказы Гнома-Астронома» для учащихся 1-2 класса 1 ноября в 13:00.

«Орионыч на Марсе» для школьников 8-10 лет 1 ноября в 14:30.

«В стране тысячи Солнц» для школьников от 11 лет 2 ноября в 13:00.

«Маленький принц» для детей 6-10 лет 4 ноября в 12:00.

«Легенды и мифы звёздного неба» для детей от 12 лет 4 ноября в 13:00.

МЕРОПРИЯТИЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На осенних каникулах обязательно нужно посетить с ребенком музей-заповедник «Михайловское». В Пушкинском заповеднике с 1 по 4 ноября будет проходить двухчасовой променад-спектакль «Трансформация».

Вместе с ребенком можно отправится в интерактивное путешествие по Михайловскому. Фото: Анна Спренгель.

Иммерсивный театр обеспечит полный эффект присутствия в «параллельной», заданной местом и образом действия, среде. В Михайловском заповеднике воссоздается атмосфера реального исторического пространства времен великого русского поэта.

Информация и запись по телефонам: 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-26-09

Участников проекта просят быть в одежде по погоде и обязательно в удобной обуви, а в дождь иметь с собой плащи-дождевики и зонтики. Большая часть иммерсивного арт-променада проходит по дорогам, лежащим вне традиционных экскурсионных маршрутов.