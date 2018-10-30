Есть такая профессия - людей во лжи уличать

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-30T11:46:46+03:00

Подполковник Евгений Лубков, эксперт-полиграфолог, работает в следственном управлении полгода, а в структуре силовых ведомств - 20 лет. Фото: СУ СК России по Псковской области.

Кто такой полиграфолог, и почему важнее оправдать человека, чем осудить — узнал корреспондент "Комсомолки"

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Если вы соискатель какой-нибудь высокой должности или, не дай Бог, подозреваемый в уголовном деле, то придется пройти одну процедуру: несколько часов просидеть увешанным датчиками и отвечать на вопросы незнакомого человека. Страшно? А не должно быть. Вместе со специалистом расскажем почему.

ПОЛИГРАФ НЕ СРЕДСТВО УГНЕТЕНИЯ

На улице вечереет. У дверей следственного управления меня встречает статный мужчина в темно-синем костюме. Это подполковник Евгений Лубков, эксперт-полиграфолог. Через несколько минут мы оказываемся в большом и светлом кабинете. В центре стоит рабочий стол с компьютерами и датчиками, напротив - удобное кресло. Мне предстояло сесть в него как собеседнику, а не как проверяемому.

- Всегда спрашивал у курсантов на лекциях «какие ассоциации у вас возникают со словом полиграф?» Обычно эти ассоциации всегда связаны с негативом, угнетением, принуждением, - начал беседу Евгений Лубков. - В итоге, к концу лекции, мы приходим к тому, что в редких случаях полиграф надо воспринимать как практически единственный способ для того, чтобы оправдать человека.

И ведь действительно. Бывают случаи, когда всё вокруг указывает на тебя, нелепое стечение обстоятельств, когда ты не совершал ничего плохого. Как оправдать себя? Один из путей - отвечать на вопросы полиграфолога. Это не просто эксперт, но и тонкий психолог. Если ты не совершал правонарушение, то и бояться нечего. Кстати, обследование на полиграфе носит добровольный характер.

- Человек перед тестированием подписывает согласие на исследование, - отмечает Евгений Лубков. - Проходит специальный опросник, потому что есть много противопоказаний. К примеру, шизофрения в стадии обострения, гипертония в стадии обострения, расстройство личности, алкоголизм в некоторых стадиях.

Если человек вызывает у полиграфолога какие-то подозрения, противодействует проверке, например, выпил перед приемом или принял успокоительные, то специалист может перенести встречу на другой день. Ведь на точность исследования может повлиять много факторов, и есть вероятность сделать неправильный вывод.

ТРИ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕДЕЛЮ

Как процедура работает сейчас? Эксперт-полиграфолог проводит в среднем три исследования в неделю. Раньше его использовали гораздо реже.

- Если в 2000-х годах, когда я работал в уголовном розыске, можно было вспомнить всего несколько случаев использования полиграфа в год, и то это были серьезные, редкие преступления, - вспоминает Евгений Лубков. - Сейчас мы видим, что практически в каждом уголовном деле мы проводим проверку.

В среднем одна проверка длится три часа. Не всё это время проверяемый проводит за полиграфом, а только час или полтора.

- Какова точность исследования? Если тест проводится без нарушений, в соответствии с регламентом, - то 95-96%, - отмечает эксперт, - самое важное, что заключения полиграфолога рассматриваются только в совокупности с другими доказательствами. Если в уголовном деле есть только результаты теста, а других доказательств нет, то его к рассмотрению не примут. И это правильно.

По этим графикам, которые указывают на частоту дыхания, артериальное давление, пульс и потовыделение, специалист делает свои выводы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весь процесс исследования записывается на камеру. Логика простая – запись не позволит никому из участников вести себя некорректно. Уже бывали случаи, когда это помогало экспертам при судебных разбирательствах.

- Однажды подозреваемый сказал судье, что на исследование его допустили пьяным, а это состояние является противопоказанием, - рассказал Евгений Лубков. - Но в анкете перед проверкой мужчина указал, что употреблял алкоголь последний раз две недели назад, а потом обратились к видеозаписи. На ней видно, что подозреваемый ведет себя адекватно.

Еще два аспекта можно проследить по видеозаписи. Во-первых, чтобы не было фальсификаций. Хотя графики, которые показывают состояние человека, подделать и так невозможно. Во-вторых, с помощью видеозаписи можно анализировать свою работу, есть ли ошибки при проведении теста.

Каждое исследование, кстати, требует серьезной и индивидуальной подготовки. Для создания определенного теста, полиграфолог может провести за материалами уголовного дела до нескольких дней. Универсального пути нет. Для убийства тест будет один, для кражи – другой. И в каждом из них должны быть специфические вопросы.

- Чем отличается профессионал от непрофессионала - стадией подготовки, - отметил Евгений Лубков. - Поэтому каждая проверка должна быть очень серьезной, потому что она может изменить судьбу человека в любую сторону.

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

А можно ли обмануть полиграф? В интернете описано несколько способов, которые одни критикуют, другие поддерживают. Захотелось узнать мнение профессионала.

- Когда человек идет на полиграф, он четко знает, чего он боится, - начал Евгений Лубков. - В интернете «эксперты» предлагают ему там какие-то суперметоды. Ну, например, метод самый потешный, который я встречал на практике, выпить два литра воды. А потом постоянно отлучаться в туалет и вообще вести себя неестественно.

Некоторые пытаются причинить себе боль, чтобы скрыть ложь, например, прикусить губу, сжимать кулаки, прятать в обувь какой-нибудь острый предмет, но и это не эффективный способ противодействия опытному полиграфологу. Исследование проводится сразу по нескольким параметрам: дыхание, сопротивляемость кожи, сокращения мышц, артериальное давление. Все это действует как единый механизм, который все равно выдаст неправду.

Например, тест на числа. Говоришь человеку число. Допустим, «три». Эксперт начинает называть числа, а испытуемый должен говорить нет, даже на это число. То есть, соврать. Ложь видна сразу на графике дыхания, артериального давления и сокращения мышц. Сначала человек находится в напряжении. Когда звучит цифра «три», вдох и выдох длиннее, чем обычно. Графики ведут себя иначе. Эта и есть реакция организма, когда произносишь неправду. После этого человек расслабляется. Он понимает, что врать ему больше не надо.

- Есть, конечно, методы узнать лжеца по невербальным признакам, - поделился наблюдениями эксперт. - Был в моей практике такой случай, когда мужчина врал, то он прикрывал рот ладошкой. Но не у всех это так ярко выражено. Что касается эмоций, их скрыть невозможно. Даже если вы улыбаетесь человеку, который вам неприятен, при неожиданной встрече на миллисекунды ваше лицо покажет свои истинные эмоции. Может невооруженным взглядом это будет и незаметно. Игроки в покер, чтобы полностью скрыть свои эмоции надевают большие темные очки, потому что искреннюю эмоцию хорошим картам выдадут сразу и глаза, и брови.

В любом случае, человек знает, что он делал, а чего не делал. Поэтому в большинстве исследований эксперт может сказать, с большей долей вероятности соответствует действительности или нет.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА СЛУЖБЕ

Подполковник Евгений Лубков уже двадцать лет служит в правоохранительных органах. Начинал свою трудовую деятельность оперативником. Через пять лет пошел преподавать в Псковский юридический институт, еще через пять лет стал заведующим кафедрой. В следственном управлении следственного комитета России в качестве эксперта-полиграфолога Евгений работает только полгода.

- В 2012 году я защитил кандидатскую диссертацию, в ней было и про применение полиграфа, - рассказал о своей деятельности Евгений Лубков. - В этом же году на базе института мы с руководством института открыли центр по проведению исследований с использованием полиграфа для помощи правоохранительным органам Псковской области. Это было абсолютно безвозмездно.

Дело приходилось иметь с разными преступлениями. Но не все подозреваемые отправились в тюрьму. Благодаря исследованию на полиграфе удавалось оправдывать невиновных.

- Как раз в 2012 году был случай нападения на двух женщин, - рассказал эксперт. - Все показывало на одного парня: опознание было, следственные мероприятия. Это и была череда критических совпадений. Исследование на полиграфе помогло доказать невиновность молодого человека.

Это стандартная рабочая история, и в ней может оказаться каждый. Главное внимательно изучить обстоятельства дела и отличить виновных от невиновных.

ЖЕНА И ДЕТИ

Днем Евгений Лубков общается с подозреваемыми, свидетелями, кандидатами на службу и проводит проверки на полиграфе, а вечером возвращается к своей любимой жене Светлане, двум сыновьям и дочери.

- Десять, пять и два года детишкам. Я абсолютный приверженец позитивного внушения, - делится своими секретами Евгений Лубков. - Считаю, что ты своим примером должен позитивно заражать детей. Даже курсанты пытаются тянуться за тобой, когда видят, что ты спортивный, уверенный в себе, можешь побегать, побоксировать.

А пример очень позитивный. Евгений активно занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, увлекается бегом. Уже бегал на зимних и летних марафонах. Участвовал в забеге «Дорога жизни» под Санкт-Петербургом, там, где прорывали кольцо блокады. Бежать приходилось по морозу.

Евгений показывает фотографии с медалями и грамотами. Есть и мишени после учебных стрельб. С 20 метров все выстрелы из табельного оружия всегда достигают цели – отличный показатель.

- Я считаю, что человек как система постоянно должен развиваться, проявлять волю, - убежден Евгений Лубков. - Если ты не развиваешься, не имеешь цели, то ты деградируешь. Надо читать, становиться эрудированным, заражать своим примером людей. Во все времена надо быть сильным и умным. Надо двигаться вперед.