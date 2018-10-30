Псковские студенты посетили Чечню в рамках проекта «Содружество молодежи России»

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-30T14:25:17+03:00

Псковские студенты приехали в Чечню, чтобы наладить диалог со сверстниками. Фото: из личного архива Саида Дукаева.

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В чем задача проекта? Создавать положительный образ жителей Чечни у россиян и позитивный образ русского населения в Чеченской республие. Организаторы уверены, что именно молодое поколение развеет мифы и стереотипы, сложившиеся у людей двух разных культур.

О поездке и о самом проекте корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» рассказал координатор проекта от Псковской области Саид Дукаев.

Молодежный проект призван наладить межнациональные отношения.Фото: из личного архива Саида Дукаева.

- Этот проект направлен на гармонизацию межнациональных отношений, создание институтов дружбы и доверия. Очень важно, чтобы молодые люди как на территории Чеченской республики, так и на территории Псковской области общались между собой, - отметил Саид Дукаев.

Заявка на этот проект мотивирована тем, что молодежь Чеченской республики последние 25 лет была ограждена от общения со своими ровесниками из регионов России.

- Жители Чечни были ущемлены с точки зрения общения, получения и обмена информацией. В результате чего получился информационный вакуум у молодежи Чеченской республики относительно своих сверстников из других субъектов Российской Федерации, - сообщил координатор проекта.

Вот почему встал вопрос о том, чтобы молодежь, которая выросла не в период военных событий, а в мирных условиях, заполнила имеющийся вакуум.

- Мы учитывали тот факт, что население Псковской области на 90-92% - русскоговорящие. На территории Чеченской республики тоже преимущественно мононациональное население. Когда складывается такая картина - это не совсем хорошо. Поскольку появляется угроза потери ориентации в том, как и чем живут другие народы. То есть население, живя только в одной культуре, считает ее единственно верной, а культуру и обычаи других народов не принимает или игнорирует. Поэтому и были созданы условия для того, чтобы молодые люди двух разных культур могли между собой общаться, - пояснил собеседник.

На Северный Кавказ отправились 22 студента из Псковской области. Фото: из личного архива Саида Дукаева.

Проект «Содружество молодежи России» работает сразу по нескольким направлениям. Современное поколение двух регионов обмениваются опытом и знаниями в творчестве, спорте и в образовании. С июня этого года уже было организовано три поездки на Северный Кавказ.

Студенты Чеченского государственного педагогического университета также приезжали в Псковскую область. Программа посещения была составлена таким образом, чтобы они побывали на всех культурно-исторических и значимых местах Псковщины.

- Мы показали им Пушкинские места, Печоры, Изборск, достопримечательности Пскова, устраивали им встречи с политическими и общественными деятелями. Все это для того, чтобы студенты увидели разные сегменты истории, культуры и быта Псковского региона, - рассказал Саид Дукаев.

Очередная поездка в Чечню прошла в октябре. Двадцать два студента заведений посетили Северный Кавказ.

- Мы были не только в Грозном, но и в «Сердце Чечни» - в одной из крупнейших мечетей России и Европы. Также поднимались в город Мертвых Цой-Педе, были в горах на базе отдыха Кезиной-ам в Веденском районе. В дороге останавливались в разных местах, показывали ребятам парки, памятники культуры и другие достопримечательности, - сообщил Саид Дукаев.

В последний день экспедиции псковичи вместе с принимающей стороной посадили 150 деревьев в знак дружбы между регионами. Кстати, изначально это не входило в программу проекта.

- Я предложил руководителю экскурсии сплотить ребят общим делом – посадить деревья. Руководитель одобрил идею, и мы позвонили в министерство природы. Отрадно было, что министерство так быстро отозвалось на нашу просьбу и определило место, где можно все это проделать. От возникновения идеи до ее реализации прошло всего два дня. Так появилась «Аллея содружества молодежи», - вспоминает собеседник.

В последний день студенты немало потрудились - посадили 150 деревьев. Фото: из личного архива Саида Дукаева.

Одной из ключевых точек программы была экскурсия к памятнику псковским десантникам.

- Посещение обелиска 6-ой роты включили в программу для того, чтобы студенты независимо от того, где они находятся, не были оторваны от истории своего края, чтобы они сделали выводы и вынесли урок из того, что произошло около двадцати пяти лет назад. Чтобы ту ошибку, которую совершило мое поколение, не допустила современная молодежь, - пояснил Саид Дукаев.

Со слов студентов, эта поездка им показала совершенно иную жизнь чеченского народа. Те представления, которые были изначально у группы, не оправдались. А стереотипы, которые сложились в головах у ребят, были разрушены.

- Конечно, в рамках одного проекта всего не сделаешь. Но за время его реализации мы сделали больше, чем за все время работы государственной политики в этом направлении. Мы открыли окно в Чеченскую республику и устранили возможные предрассудки, - подытожил Саид Дукаев.