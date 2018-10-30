Псковичу ответили на критику спектакля «Ревизор»

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-30T15:22:15+03:00

Каждый, кто хочет узнать о подробностях театральной постановки, может обратиться в пресс-службу театрально-концертной дирекции. Фото: Андрей Кокшаров.

И даже пригласили в театр на консультацию, чтобы помочь выбрать интересные, но другие спектакли

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Раскаты грома после яркой премьеры «Ревизора» в постановке Петра Шерешевского, главного режиссера Петербургского Камерного театра, поутихли. Зритель все так же ходит на спектакль, шепотком обсуждает увиденное.

А между тем Игорю Тезневу, педагогу дополнительного образования из Печорского дома детского творчества, который шептаться не стал и пожаловался региональным властям, наконец-то, дали ответ.

Свое обращение он писал тогда на имя первого заместителя главы региона Веры Емельяновой, именно она сидела в тот день в зале, но, по какой-то причине не дождавшись конца представления, ушла. По ее поручению в вопросе разбирались сотрудники госкомитета по культуре. Точнее, перенаправили обращение в Театрально-концертную дирекцию.

«Премьерный спектакль «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского был принят художественным советом театра и получил высокую оценку театральных критиков, таких как О. Кушляева, А. Хитров, А. Карась, а также зрителей. Познакомиться с этими рецензиями можно на сайте и в социальных группах театра», - ответили Игорю Тезневу и дали ссылки на высказывания некоторых из перечисленных экспертов.

Например, на высказывание молодого критика Антона Хитрова.

«Вполне достойная работа, совсем не провинциальная работа, которая заставляет поверить в то, что гоголевский текст может быть действительно смешным и страшным, - отметил он. - И крупный план девочки изнасилованной с неменяющимся лицом производит ошеломляющее впечатление. Акцент, когда отец продает свою дочь ради карьеры, - это современный ракурс. Это тот ключ, который позволяет из комедии сделать трагедию. И эта история работает».

Но Игорь Тезнев настаивает: работает она в неверном направлении. Для чего зрителю показывают задницу актера крупным планом, да еще и на экране над сценой, чтобы разглядел даже дремлющий на последнем ряду?

Между тем в Театрально-концертной дирекции отвечают: «Учреждение культуры старается учитывать все замечания и потребности зрительской аудитории. На этом основании и строится репертуар театра, в состав которого включены разножанровые постановки». И предлагают взыскательным и требовательным гостям заранее просматривать информацию о готовящихся спектаклях на сайте театра, обращая внимание на возрастные ограничения.

А еще педагога дополнительного образования пригласили на консультацию специалистов, которые помогут подобрать спектакль для следующего визита. Впрочем, отметили там, этой возможностью могут воспользоваться и другие зрители. Достаточно написать на электронную почту пресс-службы дирекции.