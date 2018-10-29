Полицейский из Себежа стал лучшим участковым в Псковской области

29 Окт. 09:07 2018-10-31T09:35:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Служба участкового уполномоченного полиции – тяжелый и ответственный труд. Участковый не просто сотрудник органов внутренних дел – это универсальный солдат. Он задействован по всем направлениям, начиная с обхода участка и заканчивая раскрытием преступлений в составе следственно-оперативных групп. Главная задача такого служащего – взаимодействовать с населением на подведомственной ему территории.

А насколько успешно участковые справляются со своей задачей решили выяснить с помощью Всероссийского конкурса «Народный участковый».

О КОНКУРСЕ

Выдвинуть свою кандидатуру на участие в конкурсе может не каждый, поскольку к участникам предъявляются жесткие требования. Для того чтобы стать конкурсантом, во-первых, необходимо отслужить в ведомстве не менее трех лет, а во-вторых работать безукоризненно, чтобы у кандидата не было действующих взысканий.

Конкурс «Народный участковый» проводится в три этапа. В отборочном туре участвуют конкурсанты всех городов, районов, сел и поселков, которые соответствуют критериям конкурса. На втором этапе жители регионов голосуют за лучшего, по их мнению, участкового из отборочного тура. Путем онлайн-голосования определятся только один участковый от каждого региона. Лидеры голосования выходят на заключительный – федеральный этап конкурса.

УЧАСТКОВЫЙ ИЗ СЕБЕЖА

В этом году одержал победу среди участковых Псковской области Сергей Юрков из Себежа. Теперь именно он будет представлять регион на федеральном уровне.

Сергей - уроженец Себежа, поэтому свой будущий участок он изучил еще в детстве. На службе участкового он трудится уже порядка 10 лет. Участок, который контролирует Сергей – это город Себеж, на нем проживает около четырех тысяч человек. Все жители города знакомы со своим участковым, некоторые даже помнят Сергея еще ребенком. Нести службу коренному себежанину нравится. «Меня все устраивает, работать на земле это мое», – поделился лидер голосования.

Для Сергея это не первое участие в конкурсе «Народный участковый». В 2017 году он уже выходил на федеральный этап голосования.

Своей победой Сергей обязан жителям Себежского района и своей жене Марии. Именно Мария искренне болеет за своего супруга и активно призывает всех знакомых голосовать за мужа.

- Проблема в том, что Себеж - небольшой городок, а жители преимущественно старшего возраста. Не у всех есть выход в интернет, и уж тем более странички в социальной сети. Но на победу в федеральном этапе все равно будем надеяться, – заключил Сергей.

СЛУЖБА

Работа у участкового нелегкая. Главное, по словам Сергея, в ней найти ключи к людям, проживающим на участке.

- Как правило, граждане, прежде всего хотят быть услышанными. К каждому человеку можно найти подход. Даже с человеком, который ведет себя неадекватно, можно разговориться так, что он увидит в участковом друга. Бывает, конечно, встречаются настолько буйные, что их приходится сопроводить до лечебных учреждений, - сообщил Сергей.

Деятельность участкового не ограничивается одним лишь обходом своего участка. Он работает в составе следственно-оперативных групп, когда расследуют и раскрывают преступления.

- Не так давно раскрыли кражу мопеда. Потерпевший приехал, поставил мопед возле дома, ну и забыл его загнать в гараж. Утром просыпается, выходит – нет мопеда. Нам потребовался день, чтобы установить причастное лицо. Главным составляющим было – общение с гражданами. То есть, кто-то что-то видел, кто-то нам что-то рассказал. И так по цепочке мы установили личность преступника, нашли его и привлекли к уголовной ответственности, – рассказал участковый.

Летом Сергей был в командировке в Санкт-Петербурге. Во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года участковый из Себежа нес службу по охране общественного порядка. В период командировки Сергей выявил около 70 правонарушений.

ВНЕ СЛУЖБЫ

Служба в органах требует большой выдержки и самоотдачи. Расслабиться и восстановить силы Сергею помогает его семья. Жена Мария, младший сынишка Всеволод и старший сын Алексей, которому на днях исполнилось 11 лет. Все свободное от работы время участковый проводит в кругу дружной семьи. Летом они выбираются на природу, а зимние вечера семейство Юрковых коротает в уютном доме. Хобби у Сергея тоже имеется. Если находится свободное время, то участковый ездит на рыбалку.

Сыновья гордятся своим папой. Старший сын Алексей хочет пойти по стопам отца и работать в полиции, в школе его папой нет-нет, да и припугнут непослушных учеников.

- Конечно меня в школе знают. Если возникают проблемы с нерадивыми школьниками, то учителя говорят «будете себя плохо вести, папа Алексея придет и проведет с вами беседу», - смеется Сергей.

КСТАТИ

Федеральный этап конкурса «Народный участковый 2018» пройдет на сайте «Комсомольской правды – Псков». Участковый из Себежа Сергей Юрков рассчитывает на поддержку жителей Псковской области.

- Главную оценку моей деятельности дадут граждане, - подчеркивает Сергей.