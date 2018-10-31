2018-10-31T11:12:07+03:00
Общество

День народного единства в Пскове: Как изменятся маршруты автобусов в ноябрьский праздник

Привычные автобусные маршруты изменятся 4 ноября из-за народных гуляний
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Народные гуляния в центре Пскова изменят маршруты автобусов практически на весь день.Народные гуляния в центре Пскова изменят маршруты автобусов практически на весь день.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове 4 ноября изменится схема движения общественного транспорта. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», это связано с праздничными мероприятиями, которые развернутся в День народного единства в центре Пскова.

- В День народного единства закроют проезд по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади и по улице Советской от Детской до площади Ленина. Движение будет перекрыто с восьми утра до пяти вечера. Когда планируете поездки, то учтите эту информацию, - сообщили представители перевозчика.

Автобусы городского и пригородного сообщения, двигающиеся по Рижскому проспекту и улице Коммунальной (№ 17, 2, 14) будут объезжать центр города через Дамбу, площадь Победы с выездом на Октябрьский проспект.

Автобус № 3 направится к своей конечной остановке через Запсковье. На площади Ленина, которая будет закрыта для поворота направо, автогбус повернет налево.

Автобус маршрута № 109 от Автовокзала поедет к Летнему саду с поворотом на улицу Кузнецкую, далее по улице Инженерной, Алтаева, Труда с выездом на улицу Леона Поземского и дальше по обычному маршруту.

Автобусы № 11 следуют с улицы Звёздной по улице Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и дальше по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы № 1 следуют со Снятной горы по улицам Ижорского батальона и Леона Поземского с поворотом у церкви Косьмы и Домиана на улицу Труда. Дальше по Текстильной, Алтаева, Инженерной с выездом к Летнему саду и дальше на железнодорожный вокзал.

Автобусы маршрутов номер 7, 22, 25, 30, 114, 118, 121, 127, 142 - следуют по улицам города без изменений.

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