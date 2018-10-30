2018-10-31T11:33:00+03:00
Политика

О высших наградах по-псковски

В регионе впервые появились собственные медали и звания
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
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Ежегодно в Псковской области будут награждать людей, которые внесли вклад в развитие региона.Ежегодно в Псковской области будут награждать людей, которые внесли вклад в развитие региона.
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На наших с вами глазах пишется история Псковской области. И те, кто принимает в этом самое активное участие, может вписать свое имя в историю региона. Теперь это можно сделать, например, получив региональную награду.

У Псковской области наконец-то появились собственные высшие награды. Они уже вручаются во многих регионах страны. А у нас до недавнего времени были лишь грамоты Псковского областного Собрания и администрации Псковской области.

И вот по предложению губернатора Михаила Ведерникова решено и для жителей Псковской земли установить звание «Почетный гражданин Псковской области», медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава», а также почетный знак «За заслуги перед Псковской областью».

Этапы обсуждения позади. Закон о наградах принят.

ДОСТОЙНЫХ МНОГО

- В число тех, кто получит эти высшие награды, должны попасть действительно достойные люди, - отмечает депутат Геннадий Григорьев. - И их много в нашей области.

- Регион будет награждать наших многодетных мам-героинь, награждать тех, кто вносит вклад в развитие культуры, здравоохранения, образования, - добавляет депутат Юрий Сорокин. - Принято решение вручать медали и присваивать почетное звание не часто, один раз в год, а не, к примеру, каждый месяц. Это необходимо для того, чтобы была высока ценность наград.

- Людей будут выдвигать общественные организации, предприятия, региональные отделения политических партий, - добавляет парламентарий Игорь Дитрих. - Это тоже своего рода показатель общественного признания заслуг человека.

О НАГРАДАХ

Один житель региона и только один раз в году будет удостоен звания почетного гражданина Псковской области. Полномочия по его присвоению закреплены за региональным парламентом. Подавать заявки могут организации, учреждения, ведомства. Важно учесть, что такое звание будет присуждаться лишь тем, кто имеет государственные награды СССР или РФ или абсолютно новую медаль «За заслуги перед Псковской областью». Еще одно условие - стаж работы и срок проживания в Псковской области должны быть не менее 20 лет.

Губернатор будет награждать медалями «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава», почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью». Еще один важный момент - вместо грамоты администрации области теперь будет грамота губернатора.

Помимо медалей и дипломов о присвоении звания их обладатели получат единовременную выплату: почетные граждане региона получат 100 тысяч рублей, обладатели медали «За заслуги перед Псковской областью» - 50 тысяч, медали «Родительская слава» - 30 тысяч, нагрудного знака «За заслуги перед Псковской областью» - 10 тысяч.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Претендовать на высокие звания области не смогут люди с непогашенной судимос­тью, а также те, у кого не исполнены обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Эту поправку внес в закон глава региона. И именно она вызвала самые жаркие споры во время сессии Псковского областного Собрания, когда закон принимали.

Ряд депутатов заговорили о том, что нередко задолженность по налогам составляет всего один рубль, а то и какие-то копейки - не должно это становиться основанием для отказа достойному человеку в присвоении ему высокой награды. Тем более что этот долг мог появиться из-за ошибки в расчетах. Именно поэтому прозвучало предложение от этой поправки отказаться.

- Закладывать в законе области норму, в соответствии с которой мы не обращаем внимание на задолженность, - это неправильно, - заметил в ответ председатель Собрания Александр Котов. - Как никто другой, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане в полном объеме исполняли свои налоговые обязательства, подавать пример всем остальным и следить за соблюдением законодательства.

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