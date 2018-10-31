Пять качеств идеального сотрудника: В каких работниках нуждаются псковские работодатели
Исследовательская служба проанализировала вакансии, которые предлагают организации в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе исследовательского центра «HeadHunter» по Северо-Западу, псковские работодатели ищут в потенциальных работниках пять основных качеств, которые, по их мнению, должны быть у идеального сотрудника.
Итак, знакомьтесь. Первая черта совершенного работника - ответственность. Согласно данным исследования такой вариант ответа выбрало 23 процента работодателей. В каждой четвертой вакансии ищут именно ответственного человека.
Помимо ответственных псковских нанимателей также привлекают коммуникабельные сотрудники. Такое качество встречалось в 9 процентах объявлений по региону. Общительные люди имеют все шансы найти работу по душе.
На третьем месте, но не по значимости, ценится самостоятельность в работниках. Данная черта востребована среди 6% работодателей.
Стрессоустойчивость и нацеленность на результат востребованы одинаково в области. Эти качества встречаются в 5 процентах вакансий.
Примечательно то, что термин «стрессоустойчивость» встречался чаще в объявлениях с зарплатой в 50 тысяч рублей. «Нацеленность на результат» оценивают в 35 тысяч рублей в вакансиях по региону. «Ответственность» и «коммуникабельность» встречаются чаще в списках вакансий, а оплачиваются меньше - в пределах 25 тысяч рублей.