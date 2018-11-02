2018-11-02T18:53:09+03:00
Общество

В Псковской области полицейский спас тонущего рыбака

Страж порядка был не при исполнении, он просто гулял со своей дочкой по берегу озера
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Рыбак был на лодке один, поэтому некому было ему помочь.Рыбак был на лодке один, поэтому некому было ему помочь.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Бежаницком районе недалеко от поселка Кудеверь сотрудник полиции спас мужчину, которому стало плохо на рыбалке. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о героическом поступке стало известно из благодарственного письма от супруги рыбака.

- Начальник управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин получил письмо от пожилой женщины. В нем она выражала признательность полицейскому, который спас жизнь ее мужу, - сообщили в ведомстве.

Майор полиции Иван Макаров оказался в нужное время и в нужном месте. В тот день он гулял со своей маленькой дочкой вдоль озера. В один момент полицейский увидел, что недалеко от берега рыбак выпал за борт лодки. Страж порядка незамедлительно ринулся в воду, оставив дочурку в коляске на берегу.

Майор полиции Иван Макаров ни секунды не сомневался, когда ринулся помогать тонущему рыбаку. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Майор полиции Иван Макаров ни секунды не сомневался, когда ринулся помогать тонущему рыбаку.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

- До утопающего нужно было проплыть несколько десятков метров. Но полицейский быстро преодолел эту дистанцию и вытащил рыбака на берег. Там он оказал мужчине первую помощь, - рассказали в управлении.

Как стало известно, 20 октября 63-летний мужчина отправился на озеро, порыбачить с лодки. В какой-то момент ему стало плохо, он не удержался и упал в воду. Все могло закончиться для него плачевно, но к счастью Иван Макаров был в отпуске и именно в это время прогуливался по берегу.

Сейчас с рыбаком все хорошо, его жена, Екатерина Лосева, очень благодарна оперуполномоченному полиции за спасение супруга. В письме она просит его обязательно поощрить.

В ведомстве отметили, что героя ждет премия и награда - медаль МВД России «За смелость во имя спасения».

Еще больше материалов по теме: «Досье КП-Псков: Знай наших!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В свет вышел свежий номер псковского глянцевого журнала «Свадебный переполох»
За нападение с ножом на товарищей житель Пскова получил 4 года колонии
Угроза взрыва в Псковском политехническом колледже не подтвердилась
В Псковской области задержали террориста
В Пскове за невыплату зарплаты у предприятия арестовали тягач
Назначены руководители новых управлений администрации Псковской области
Из-за угрозы взрыва эвакуированы педагоги и учащиеся Псковского политехнического колледжа
В Великих Луках нашли подозреваемую в краже бытовой техники из съёмной квартиры
В деревне Портянниково построят детский сад на 120 мест
Спектакль Псковского драмтеатра впервые номинировали на «Золотую маску»
Двух псковичей накажут за содержание наркопритона
Под Псковом задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в совращении несовершеннолетней девочки
Будущих новоселов приглашают в Тур по новостройкам Пскова
Псковской области предоставят шесть миллионов евро в рамках программы «Россия - Латвия»
В Пскове откроется выставка Сальвадора Дали
В Пскове 51-летняя женщина пыталась украсть из магазина шоколад и посуду
Для федеральных дорог Псковской области заготовлено больше 40 тысяч тонн противогололедных материалов
В псковском проекте «Губернаторский дневник» вышел бланк за октябрь
Елена Тимашова стала начальником нового управления территориального развития
В Новосокольническом районе подрядчик некачественно покрасил и оштукатурил дом на улице Партизанской
Участники забегов псковского «Маленького чемпиона» поборются за звание самого модного малыша
В Пскове стоимость проезда на автобусах увеличится в два этапа