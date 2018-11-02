В Псковской области полицейский спас тонущего рыбака

СЕГОДНЯ 18:40 2018-11-02T18:53:09+03:00

Рыбак был на лодке один, поэтому некому было ему помочь. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Страж порядка был не при исполнении, он просто гулял со своей дочкой по берегу озера

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В Бежаницком районе недалеко от поселка Кудеверь сотрудник полиции спас мужчину, которому стало плохо на рыбалке. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о героическом поступке стало известно из благодарственного письма от супруги рыбака.

- Начальник управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин получил письмо от пожилой женщины. В нем она выражала признательность полицейскому, который спас жизнь ее мужу, - сообщили в ведомстве.

Майор полиции Иван Макаров оказался в нужное время и в нужном месте. В тот день он гулял со своей маленькой дочкой вдоль озера. В один момент полицейский увидел, что недалеко от берега рыбак выпал за борт лодки. Страж порядка незамедлительно ринулся в воду, оставив дочурку в коляске на берегу.

Майор полиции Иван Макаров ни секунды не сомневался, когда ринулся помогать тонущему рыбаку.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

- До утопающего нужно было проплыть несколько десятков метров. Но полицейский быстро преодолел эту дистанцию и вытащил рыбака на берег. Там он оказал мужчине первую помощь, - рассказали в управлении.

Как стало известно, 20 октября 63-летний мужчина отправился на озеро, порыбачить с лодки. В какой-то момент ему стало плохо, он не удержался и упал в воду. Все могло закончиться для него плачевно, но к счастью Иван Макаров был в отпуске и именно в это время прогуливался по берегу.

Сейчас с рыбаком все хорошо, его жена, Екатерина Лосева, очень благодарна оперуполномоченному полиции за спасение супруга. В письме она просит его обязательно поощрить.

В ведомстве отметили, что героя ждет премия и награда - медаль МВД России «За смелость во имя спасения».